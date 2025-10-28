Servicetekniker industrielektronik till Ursviken Technology
2025-10-28
Ursviken Technology är en global tillverkare av högkvalitativa maskiner inom plåtbearbetning såsom kantpressar, gradsaxar och andra specialdesignade maskiner för att möta våra kunders mest specifika behov. Ursviken har lång erfarenhet och ett stort kunnande om produktion inom tung industri och har som ambition att tillverka maskiner som är ledande inom flexibilitet, kvalitet och produktivitet med ett stort fokus på kunden.
Sedan årsskiftet har Ursviken Technology en ny ägare, Vaski group som är Finlands snabbast växande industri och arbetar med standardmaskiner och automatiserade maskiner. Ursviken är en stabil och attraktiv arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor där alla brinner för innovation och teknik.
Vi söker en servicetekniker inom industrielektronik som vill jobba med avancerad teknik, med varierande arbetsdagar och ett starkt team i ryggen!Arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom industrielektronik arbetar du med tillverkning, installation, driftsättning och felsökning av våra kundanpassade maskinsystem. Rollen är inriktad på arbete i vår fabrik, där du samarbetar nära med montörer, mekaniker och konstruktörer genom hela processen.
Du arbetar med att programladda enheter, konfigurera förstärkare, felsöka styrsystem samt göra enklare programmering. Utöver det ingår praktiskt elarbete som att bygga elskåp, montera pulsgivarhus, preparera fotpedaler och tillverka kablage.
Här får du ett omväxlande arbete där du kombinerar klassiskt elektrikerhantverk med ny teknik. Vi erbjuder dig en stabil och utvecklande miljö med kunniga kollegor, moderna verktyg och en stark kultur där vi värdesätter engagemang, delaktighet och arbetsglädje. I vissa fall kan resor till kund förekomma.Profil
Du har en elteknisk utbildning och några års erfarenhet av arbete inom elinstallation, automation eller styrsystem. Du är bekväm med att läsa elscheman och tycker om att arbeta praktiskt med både händer och huvud.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där man jobbar tillsammans, delar kunskap och hjälper varandra att lyckas - men du har också inga problem att ta egna initiativ när det behövs. Hos oss får du möjligheten att utvecklas tekniskt och ta del av en inkluderande kultur med låg tröskel mellan avdelningarna. Vi tror på frihet under ansvar, och att en bra arbetsdag både ska vara effektiv och trivsam.Så ansöker du
Låter det som en roll för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Britta Larsson tfn. 073-3512773
Sista ansökningsdag är den 16 november via www.clockworkpeople.se.
