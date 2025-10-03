Servicetekniker avancerad andra linje
2025-10-03
Beskrivning Vi söker en Support- och Driftstekniker till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund. Rollen innebär att du blir en viktig del av ett IT-team som ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av företagets SharePoint-lösningar. Här får du möjlighet att arbeta nära både användare och interna funktioner i en miljö som präglas av innovation, samarbete och ständig utveckling.
Uppdraget passar dig som är i början av din IT-karriär, trivs med kundnära arbete och vill fortsätta utvecklas i en teknisk roll där struktur, ansvar och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Ge första- och andralinjes support samt hantera incidenter.
Vara kontaktperson för användare och hantera eskaleringar vid behov.
Delta i förvaltningsmöten och bidra med lösningsförslag.
Uppdatera och underhålla dokumentation.
Samarbeta med kollegor, kunder och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Kvalifikationer Skall-krav:
Minst 2års erfarenhet av IT och kundnära arbete.
God kommunikationsförmåga.
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Förmåga och intresse att lära nya system och processer.
Meriterande:
Erfarenhet av applikationsförvaltning eller användarsupport.
Kunskap om agilt arbetssätt.
Erfarenhet av ITIL-processer.
Villkor Start: Enligt överenskommelse Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Placering: Linköping, på plats
Då uppdraget är säkerhetsklassat genomför kunden en säkerhetsprövning som måste vara godkänd innan tillträde.
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den här via vår karriärsida.
