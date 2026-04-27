Servicetekniker
2026-04-27
IM Vision Group AB växer och söker nu en Resande Servicetekniker till vårt team. Vi är ett etablerat bolag med över 15 års erfarenhet inom LED-lösningar och har levererat projekt över hela Sverige, Norden och Europa.
Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta med moderna LED-lösningar, resa till spännande projekt och bidra till att våra kunder alltid får en trygg och professionell upplevelse.
Om rollen
Som Servicetekniker hos oss arbetar du operativt ute hos kund och ansvarar för installation, driftsättning och service av våra LED-skärmar.
Du utgår ifrån Stockholm och kommer främst resa inom regionen, vissa avvikelser kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Installation och montering av LED-skärmar
Service, felsökning och reparation på plats hos kund
Driftsättning och funktionskontroll
Digital rapportering och dokumentation av utfört arbete
Dialog med kund på plats kring funktion och handhavande
Vi söker dig som:
Har minst 2-3 års erfarenhet inom installation, el, teknik eller fältservice
Är praktiskt lagd och van vid felsökning i tekniska miljöer
Är van vid att arbeta i digitala system och rapportera arbete digitalt
Har god servicekänsla och är trygg i kunddialog
Talar flytande svenska och har god engelska
Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet av LED, AV-teknik, svagström eller liknande installationer.
Vi erbjuder
En varierad roll med stort eget ansvar i fält
Arbete med modern LED-teknik i spännande miljöer
Möjlighet att utvecklas tekniskt i ett växande företag
Ett dynamiskt och engagerat team
Placering & villkor
Stockholm
Resor inom regionen
Dagtid med viss flexibilitet (arbete kan förekomma vid driftsättningar och event)
Start: Omgående
Om IM Vision Group AB
IM Vision Group AB är en helhetsleverantör av LED-skärmar med fokus på installation och uthyrning. Vi levererar lösningar till butiker, kontor, event, mässor, konserter och sportevenemang.
Genom att kombinera teknisk expertis med lång erfarenhet inom projektledning erbjuder vi en komplett tjänst - från rådgivning och design till montering, driftsättning och service, både i Sverige, Norden och Europa.
Skicka din ansökan till josefine@imvision.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: josefine@imvision.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Sthlm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IM Vision Group AB
(org.nr 556924-1200)
Svarvavägen 20C (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IM Vision Stockholm Jobbnummer
9877917