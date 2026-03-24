Servicetekniker
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
LC-Tec är ett innovativt produktutvecklingsföretag med en stark teknisk plattform och patenterad teknologi som specialiserar sig på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (LC). Beläget i Borlänge, med ca 25 anställda, har företaget över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka LC-baserade produkter. Här utvecklas och tillverkas elektroniskt styrbara högprecisionsoptik/filter till avancerade videokameror, AR/smarta glasögon med mera, där USA och Asien utgör de största marknaderna. Hos LC-Tec kliver du in i en högteknologisk miljö med innovativa och unika produkter.
Om dig
Är erfaren av service och underhåll i tillverkande industri.
Van att skruva, läsa el-scheman och en duktig problemlösare.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska.
Tidigare erfarenhet som servicetekniker.
Du är intresserad av att lära dig ny teknik och gillar utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning till arbetet.
Om tjänsten som Servicetekniker
Vi bedriver små- och mellanskalig produktion av tekniskt avancerade produkter. Befattningen som servicetekniker kräver noggrannhet, flexibilitet, ordningssinne, ansvarstagande, samt förmåga att kunna arbeta självständigt såväl som i grupp.
Tjänsten innebär att man ansvarar för service/underhåll, och ser till att maskinparken är driftsäker.
Som Servicetekniker på LC-Tec är man med i utveckling och automatisering av ny och befintlig utrustning.
Stor del av maskinerna är i renrumsmiljö.
Tjänsten är heltid med stationering i Borlänge. Tillträde sker enligt överenskommelse. Bolaget tillämpar kollektivavtal.
Ansökan innehållande CV och personligt brev skickas till info@lc-tec.se
.
Rekrytering kommer att ske löpande, vid intresse skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: info@lc-tec.se
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Ansökan servicetekniker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lc-Tec Displays AB
(org.nr 556449-5397), http://www.lc-tec.se
Tunavägen 281 (visa karta
)
781 73 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Olle Westblom olle.westblom@lc-tec.se 0730243033
