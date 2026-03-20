Servicetekniker
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-03-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker nu en servicetekniker till Hermelin Coffee Pro AB i Malmö!

Om företaget
Hermelin Coffee Pro är ett etablerat företag inom kaffelösningar för arbetsplatser, med över 30 års erfarenhet i branschen. De erbjuder helhetslösningar inom kaffe, från maskiner till service och underhåll, och har en stark närvaro hos företag runt om i Sverige.
Bolaget befinner sig i en stabil fas med långsiktiga kundrelationer och fokus på kvalitet, service och pålitliga leveranser. Här blir du en del av ett engagerat team där teknisk kompetens och kundnöjdhet står i centrum.Om tjänsten
Som servicetekniker hos Hermelin Coffee Pro får du en varierad och självständig roll där du ansvarar för att säkerställa att kundernas kaffemaskiner fungerar optimalt i vardagen.
Du utgår från Malmö, antingen från kontoret eller hemifrån, och arbetar ute hos kunder i regionen. Rollen innebär en kombination av planerade servicebesök, installationer samt akuta utryckningar vid driftstopp.
Dina arbetsuppgifter innefattar installation, felsökning, reparation och förebyggande underhåll av kaffemaskiner. Du har daglig kontakt med kunder och fungerar som företagets ansikte utåt, där du inte bara löser tekniska problem utan även bidrar till en positiv kundupplevelse.
Arbetet är självständigt och kräver att du planerar din dag effektivt, samtidigt som du snabbt kan anpassa dig vid förändringar eller akuta ärenden.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har en teknisk bakgrund och ett intresse för felsökning och praktiskt arbete. Du är en person som gillar att ta ansvar och arbeta självständigt ute på fältet.
Vidare ser vi gärna att du har:
Teknisk erfarenhet inom exempelvis el, mekanik eller liknande område
B-körkort (krav)
Erfarenhet av servicearbete eller fältservice
God problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att hantera kundkontakt på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Erfarenhet från branschen är mycket meriterandeÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Hermelin Coffee Pro med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Höjdrodergatan 11 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Arbetsplats
Hermelin Coffee Pro Jobbnummer
9810669