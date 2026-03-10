Servicetekniker
2026-03-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Vill du arbeta med entreprenadmaskiner i ett stabilt och växande företag där yrkesstolthet, ansvar och kvalitet står i fokus? Hos oss får du ett varierande arbete med både verkstadsarbete och fältservice, där du är en viktig del av att hålla våra kunders maskiner i drift.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
E-Son Trading arbetar med försäljning och service av entreprenad- och lantbruksmaskiner, bland annat Kubota, Takeuchi, Mecalac och Deutz-Fahr.
Vi servar maskiner som används dagligen inom entreprenad, lantbruk och anläggning i regionen.Dina arbetsuppgifter
• Service och förebyggande underhåll
• Felsökning inom mekanik, el och hydraulik
• Reparation och iordningställande av maskiner
• Fältservice och kundkontakt
Arbetet är praktiskt och lösningsorienterat där noggrannhet och självständighet är viktigt.
Vi söker dig som
• Har grundläggande kunskaper inom mekanik, el och hydraulik
• Har B-körkort
• Trivs med praktiskt arbete och teknisk problemlösning
• Är ansvarstagande och serviceinriktad
Meriterande
• E-körkort
• Erfarenhet av entreprenadmaskiner
Anställning
• Heltid
• Placering: Kåge
• Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
• Tillträde snarast eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 26 mars 2026
Skicka din ansökan till:
Jörgen Forsberg, Platschef
jorgen@esontrading.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jorgen@esontrading.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-son Trading AB
(org.nr 556269-6566)
Mörviksvägen 16 (visa karta
)
934 31 KÅGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Jörgen Forsberg jorgen@esontrading.com 0706610072 Jobbnummer
9786568