Servicetekniker
2026-02-24
Servicetekniker
Är du en tekniskt intresserad person som trivs med att lösa problem ute hos kunder? Vi söker nu en engagerad Servicetekniker för installation, underhåll och felsökning av avancerade maskiner och system inom tung teknisk utrustning.
Om rollen
Som Servicetekniker arbetar du med:
Installation och driftsättning av teknisk utrustning
Felsökning, reparation och servicearbete i fält
Säkerställa hög driftsäkerhet och kundnöjdhet
Teknisk support och rådgivning till användare och interna team
Profil
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning inom mekanik, el/automation, maskinteknik eller motsvarande
Tidigare erfarenhet av tekniskt servicearbete eller fältservice
God problemlösningsförmåga och självständigt arbetssätt
B-körkort är ett krav
Du kommunicerar obehindrat på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av hydraulik, elektronik eller mobil maskinutrustning
Tidigare arbete med service och installation
Kunskap om felsökning med mätinstrument
Vi erbjuder
En utvecklande roll med eget ansvar och tekniskt fokus
Kundkontakter och varierande arbetsdagar ute i fält
Tydlig introduktion och möjlighet till utbildning
Arbete med avancerad och spännande teknisk utrustning
