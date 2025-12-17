Servicetekniker
2025-12-17
Till Combitechs Affärsområde Critical Communication i Växjö, söker vi nu servicetekniker till enheten Naval Services & Communications. Våra kunder finns idag främst inom försvar- och försvarsindustrin. Ett av våra fokusområden är att vårda och fördjupa relationerna med våra befintliga kunder, samtidigt som vi värnar om och utvecklar vår egen personal.
Din roll som servicetekniker
Vi stödjer våra kunder med tekniskt systemstöd inom supportområdet för rätt tillförlitlighet till bästa totalekonomi i alla faser. Våra kunder återfinns främst inom den militära sektorn, men även civila myndigheter och organisationer förekommer. Verksamheten innebär ofta ett nära samarbete med våra kunder och uppdragsgivare, där vi bedriver tekniska tjänster, teknisk support och kvalificerad felsökning.
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta felsökning och reparation av militär sambandsutrustning. Du jobbar med förebyggande och avhjälpande underhåll och samverkar med systemansvariga för att föreslå och utföra förbättringar eller modifieringar. Rollen innebär också att du medverkar till att effektivisera arbetssätt, metoder och verktyg. Arbetet genomförs både i vår egen verkstad samt ute hos kund, vilket kan innebära resor inom Sverige.
Vi är idag ca 25 personer som arbetar på enheten, utspridda på tre kontor i Sverige.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha en teknisk utbildning på, som lägst, gymnasienivå eller motsvarande, inom elektronik eller el/tele. Vidare har du god datorvana och förmåga att använda Office-paketet. Du behärskar svenska och engelska bra, både muntligt och skriftligt samt har B-Körkort.
Som person är du noggrann och ordningsam och har ett teknikintresse. Du har även en förmåga att se och identifiera lösningar som bidrar till att verksamheten utvecklas samt att vi förstår och löser kundens behov. Du bör vara uppfinningsrik, både analytiskt och praktiskt lagd då arbetet omfattar felsökning och reparationer. Du har kunskaper och förmåga att felsöka på och reparera utrustning inom analog och digital elektronik. Då rollen omfattar många kontaktytor både internt och externt, söker vi dig som har förmågan att samarbeta och bygga förtroendefulla nätverk och relationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om elektronikunderhåll, felsökning och förbindningsteknik. Har du tidigare erfarenhet av militära system, militärt materiel eller kunskap inom försvarets sambandsmateriel, miljö- och arbetssätt är även det meriterande.
Då våra tjänster innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter julledigheten. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Claes Johansson, rekryterande chef, claes.johansson1 (@) combitech.com
