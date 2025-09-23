Servicetekniker
2025-09-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du vår nya servicetekniker?
Är du en tekniskt intresserad problemlösare som gillar att arbeta praktiskt? Då kan rollen som servicetekniker hos Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) vara något för dig. Här får du ett varierande arbete där du både möter kunder och arbetar med att säkerställa att kundernas fjärrvärmecentraler levererar värme och komfort i vardagen. Tillsammans ser vi till att energin fungerar - enkelt, pålitligt och hållbart. Vill du samtidigt vara en del av ett innovativt energibolag som tillsammans bygger världens mest resurseffektiva region?
Som servicetekniker blir du en del av ett engagerat team som ansvarar för drift, underhåll och felavhjälpning på våra kundanläggningar inom fjärrvärmenätet i Mjölby. Med varierande arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att arbeta praktiskt, lösa problem på plats och ge kunderna den service de behöver kommer dina dagar vara fyllda med att:
- utföra service och felavhjälpning på kundanläggningar inom fjärrvärmenätet
- genomföra revisionsbyten av energimätare
- vara kontaktperson för kunder och ge tydlig information vid behov
- samarbeta med kollegor och leverantörer för planering och utförande av serviceuppdrag
- delta i felsökning och bidra med lösningar vid driftstörningar
Beredskap ingår i tjänsten.
Är du den vi söker?
Vi ser att du är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete. Då du som servicetekniker har kontakt med såväl interna som externa parter ser vi att du besitter god service-, kommunikation- och samarbetsförmåga. Du tar initiativ, arbetar strukturerat och drivs av att leverera hög kvalitet.
Vi ser att du har:
- godkänd gymnasieutbildning inom relevant område
- goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
- B-körkort
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, VVS eller elinstallation ses meriterande. Utbildning inom VVS, driftteknik, styr- och reglerteknik ser vi som positivt.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Nittberg, 013-20 82 19. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 20 oktober.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.
