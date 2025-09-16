Servicetekniker
2025-09-16
Servicetekniker till JENSEN - för dig som gillar frihet, resor och avancerad teknik!Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
JENSEN Group är en global marknadsledare inom automatiserade tvättlösningar för industriella tvätterier, från sortering av smutstvätt till efterbehandling och materialhantering. Med en stark lokal närvaro i Sverige erbjuder JENSEN inte bara avancerade systemlösningar, utan även snabb och pålitlig service.
Genom deras dedikerade webbshop säkerställer de tillgång till reservdelar och förbrukningsartiklar med leverans redan nästa arbetsdag. På så sätt kan de garantera hög drifttid, lång livslängd och trygghet för deras kunders investeringar.
Hos JENSEN får du chansen att utvecklas i en internationell miljö, arbeta med spännande teknik och vara en del av ett härligt team som alltid gör det lilla extra för kunden.
Om rollen
Som servicetekniker hos oss arbetar du med installation, service, underhåll och reparation av deras avancerade system för industriella tvätterier. Rollen är praktisk och kundnära - du får både lösa akuta problem och arbeta förebyggande för att säkerställa långsiktig drift och nöjda kunder.
Du utgår hemifrån och får en vardag som präglas av resor, med cirka 170 övernattningar per år. Arbetet sker främst i Sverige men resor till andra länder kan förekomma.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för teknik, gärna med utbildning eller erfarenhet inom el, automation eller industri
Är serviceinriktad, flexibel och trivs med att resa mycket
Har B-körkort och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Är lösningsorienterad, självgående och tycker om att bygga långsiktiga kundrelationerÖvrig information
Hos JENSEN får du en gedigen start genom deras introduktionsprogram och löpande utbildning i deras produkter, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i rollen. Du erbjuds en dynamisk tjänst där du får kombinera frihet med ansvar, och samtidigt möjlighet att växa både personligt och professionellt. Som en del av en global och expansiv koncern öppnas dörrar till spännande utvecklingsmöjligheter och en långsiktig karriär.
Vänligen kontakta ansvarig rekryterare Olivera Cvetkovic på Olivera.cvetkovic@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar JENSEN med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
