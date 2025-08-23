Servicetekniker
InterSystem AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm
2025-08-23
Som Servicetekniker reser du runt i Sverige, men även utomlands, vilket gör detta till en spännande och utvecklande utmaning där du arbetar med stor frihet under ansvar. Arbetet kräver att man har möjlighet att vara från hemmet och trivs med livsstilen som detta innebär.
Du kommer vara en del av vår eftermarknadsavdelning som utöver service även ansvarar för support, reservdelar och diverse optimeringsprojekt.
Som servicetekniker hos oss på InterSystem kommer du att arbeta med förebyggande underhåll, reparationer och akuta serviceuppdrag. Du kommer att ha en central roll i vårt företag och arbeta nära våra kunder för att se till att deras maskiner fungerar. Du är företagets ansikte utåt och ombesörjer därför goda kundrelationer.
Tjänsten bygger på stort eget ansvar och du kommer ha en välutrustad servicebil till ditt förfogande.
Vi ser gärna att du har viss eller stor erfarenhet av industriautomation, helst både mekaniskt och elektriskt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb@intersystem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intersystem AB
(org.nr 556594-1662), http://www.intersystem.se
Brandsvigsgatan 3 (visa karta
262 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Intersystem AB Jobbnummer
