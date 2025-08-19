Servicetekniker
Vill du arbeta med några av marknadens starkaste varumärken inom lantbruksmaskiner? Trivs du med ett självständigt arbete där din tekniska kompetens kommer till sin rätt? Åhmans Traktorcenter söker nu servicetekniker till våra anläggningar i Linköping och Norrköping. Ansök redan idag!
Åhmans Traktorcenter AB är auktoriserad återförsäljare för Case IH, Kverneland, Pöttinger, Trima och flera andra starka varumärken inom lantbrukssektorn. Med lång erfarenhet och hög kompetens erbjuder vi våra kunder i Östergötland service, support och maskiner av högsta kvalitet. Vi är idag ett engagerat team på båda orterna och fortsätter växa.
Som servicetekniker hos oss kommer du att:
Utföra service, reparationer och felsökningar på lantbruksmaskiner, både på verkstaden och ute hos kund.
Arbeta med såväl mekanik som hydraulik, el och elektronik.
Ha nära kontakt med kunder och bidra till långsiktiga relationer.
Fortlöpande utbildas inom nya tekniker och produkter genom våra leverantörer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som servicetekniker, mekaniker eller liknande tekniskt yrke.
Har kunskap inom el, hydraulik och motorer - gärna inom lantbruksmaskiner eller tunga fordon.
Är självgående, ansvarstagande och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Har B-körkort - ett krav.
Har god datorvana (diagnosverktyg och dokumentation är en naturlig del av jobbet).
Tidigare erfarenhet från lantbruksbranschen är meriterande, men inget krav - rätt inställning och vilja att lära är det viktigaste.
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete med hög frihetsgrad.
Arbete med premiumprodukter och avancerad teknik.
Intern och extern utbildning.
Stöttande kollegor och god teamkänsla.
Bra anställningsvillkor och möjlighet till personlig utveckling.
Tjänsterna är placerade i Linköping och Norrköping.
