Servicetekniker - Lund
LindinVent AB / Installationselektrikerjobb / Lund
2025-11-12
Servicetekniker Lindinvent söker nu en erfaren servicetekniker till vårt huvudkontor i Lund. Vi erbjuder en trygg arbetsplats hos en växande arbetsgivare. Har du tidigare arbetat som servicetekniker och söker en ny utvecklande tjänst? Hos oss erbjuds du en självständig och utvecklande roll i ett klimatsmart och innovativt företag.
Vad kommer du att göra I rollen som servicetekniker har du det övergripande ansvaret för planering och att självständigt eller tillsammans med dina kollegor driva och genomföra serviceuppdrag. Din insats dokumenteras noggrant i vårt arbetsorderhanteringssystem. Genom att utföra kontroller, felsökningar, underhåll och reparationer med precision och noggrannhet säkerställer du att våra produkter fungerar optimalt.
Din roll sträcker sig också till att hantera nyinstallationer, driftsättningar och justeringar av våra produkter, både i nyproducerade och befintliga fastigheter. Du tar ansvar för inköp av projekt material och internbeställningar. Din kompetens gör att du kan utvärdera och lämna kostnadsförslag för mindre serviceuppdrag på ett professionellt och insiktsfullt sätt. Med eget ansvar och självständighet är du en viktig länk i att säkerställa effektiva och högkvalitativa servicetjänster för våra kunder.
Du kommer vara placerad vid vårt huvudkontor i Lund. Som Servicetekniker kommer du tillbringa din tid ute hos våra kunder runt om i regionen.
Du som sökande Du har en stark känsla för ansvar och ordning. Du en person som utmärker dig genom utmärkt social kompetens. Din förmåga att kommunicera effektivt innebär att du regelbundet håller kollegor, kunder och samarbetspartners uppdaterade om uppdragens status. Du är lyhörd för kundernas behov och erbjuder lösningar och förbättringsförslag. Utmaningarna som kan uppstå i olika uppdrag hanterar du med skicklighet och du avslutar samt rapporterar dina uppdrag med stor kundnöjdhet.
Du har som lägst en gymnasieutbildning med någon teknisk inriktning: El, automation, data, drift och underhållsteknik, eller motsvarande. Alternativt har du en yrkeshögskoleutbildning som omfattar något av områdena: Drift, VVS, automation, El, nätverk eller motsvarande. Du har mellan tre och fem års relevant arbetslivserfarenhet, antagligen som servicetekniker. Det är viktigt att du har förståelse och kunskaper inom styr och el samt ett intresse för data och IT. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Du har också erfarenhet av att kunna läsa och förstå ritningar och flödesschema. Självklart har du också körkort.
Hos Lindinvent kommer du att arbeta på ett familjeägt tekniskt innovativt företag där du får:
Din arbetsplats Du samarbetar tätt med hela organisationen. Du blir en del av en entreprenörs driven arbetsplats som präglas av korta beslutsvägar och en platt organisationsstruktur. Vi tror på att innovation sker bäst i en öppen och samarbetsinriktad miljö, där varje medarbetares bidrag har stor betydelse.
Du kommer tillhöra ett härligt team som har en harmonisk strävan mot gemensamma mål, där varje medlem förstår sin roll och hur den bidrar till teamets framgång. Ömsesidigt stöd präglar teamets arbetsdag och här får du kollegor som ställer upp för varandra, skapar en atmosfär där framgång ses som en gemensam prestation.
Attraktiva förmåner och arbetsmiljö Lindinvent är en modern arbetsplats med det bästa inneklimatet som finns att erbjuda. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och hälsoundersökningar. Hos oss ser vi vår personal som den absolut viktigaste resursen och därför erbjuder vi vinstdelning till alla tillsvidareanställda. Vi tror starkt på att det är samarbetet som driver resultatet.
Så här rekryterar vi Du söker med CV, och svarar på några enkla frågor direkt i vårt verktyg. Vi går igenom samtliga ansökningar efterhand som de kommer in och bedömer löpande vilka ansökningar som går vidare till telefonintervju. Efter första urvalet fortsätter vi med en teknisk och kompetens baserad intervju som vi baserar vårt nästa urval på. Därefter får du göra två olika tester och en andra intervju. Slutligen genomför vi referenstagning och slutgiltig intervju. Varmt välkommen med din ansökan.
Lär känna Lindinvent AB - Din framtida arbetsgivare Lindinvent AB, grundat 1995, utvecklar och marknadsför lösningar för behovsstyrda fastigheter som sänker energiförbrukningen med bibehållet bra inneklimat. Med ett holistiskt tänk strävar vi efter bästa totalupplevelsen för våra kunder med alltifrån lägsta livscykelkostnad till intuitiva användargränssnitt i form av webb och appar.
Vi har vårt huvudkontor i Lund och regionkontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå, Köpenhamn och Oslo. Våra lösningar sitter i tusentals fastigheter som ägs bland annat av Vasakronan, Castellum, Fabege, Wihlborgs och Akademiska hus. Exempel på byggnader i Lund och Malmö området är: Nya domstolsbyggnaden i Malmö, Stockholmsledet 11 (Axis kontor) i Lund, Kvartetten i Malmö, Abbedissan i Malmö, Forum Medicum i Lund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindinvent AB
(org.nr 556084-5843), http://www.lindinvent.se Arbetsplats
Lindinvent Kontakt
Therese Lindborg therese.lindborg@lindinvent.se 0707-408545 Jobbnummer
9600670