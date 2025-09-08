Servicesnickare inom ROT
Lundby Bygg & Fastighetsservice AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Lerum
Självgående Servicesnickare - ROT
Vi söker en servicesnickare som är självgående och trivs med varierande arbetsuppgifter inom ROT-projekt. Hos oss får du arbeta nära våra kunder och vara en viktig del i att skapa hög kvalitet och nöjda beställare.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Utföra servicearbeten, reparationer och mindre byggprojekt inom ROT (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
Självständigt planera och genomföra uppdrag ute hos kund
Samarbeta med projektledare, platschefer och andra yrkesgrupper
Ansvara för ordning, säkerhet och kvalitet i det dagliga arbetetProfil
Utbildad snickare/timmerman med några års erfarenhet inom ROT
Van att arbeta självständigt och driva arbetet framåt på egen hand
Serviceinriktad och professionell i mötet med kunder
Noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
B-körkort krävs
Vi erbjuder
En varierad vardag med stor frihet under ansvar
Trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor, god laganda och korta beslutsvägar
Konkurrenskraftiga villkor och bra förmåner
Är du den självgående snickaren vi söker? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@llbbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundby Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
