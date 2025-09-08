Servicesnickare inom ROT

Lundby Bygg & Fastighetsservice AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-09-08


Visa alla snickarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lundby Bygg & Fastighetsservice AB i Göteborg

Självgående Servicesnickare - ROT
Vi söker en servicesnickare som är självgående och trivs med varierande arbetsuppgifter inom ROT-projekt. Hos oss får du arbeta nära våra kunder och vara en viktig del i att skapa hög kvalitet och nöjda beställare.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
Utföra servicearbeten, reparationer och mindre byggprojekt inom ROT (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
Självständigt planera och genomföra uppdrag ute hos kund
Samarbeta med projektledare, platschefer och andra yrkesgrupper
Ansvara för ordning, säkerhet och kvalitet i det dagliga arbetet

Profil
Utbildad snickare/timmerman med några års erfarenhet inom ROT
Van att arbeta självständigt och driva arbetet framåt på egen hand
Serviceinriktad och professionell i mötet med kunder
Noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
B-körkort krävs

Vi erbjuder
En varierad vardag med stor frihet under ansvar
Trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor, god laganda och korta beslutsvägar
Konkurrenskraftiga villkor och bra förmåner

Är du den självgående snickaren vi söker? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@llbbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lundby Bygg & Fastighetsservice AB (org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta)
417 55  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9497929

Prenumerera på jobb från Lundby Bygg & Fastighetsservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lundby Bygg & Fastighetsservice AB: