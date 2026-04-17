Servicesäljare
2026-04-17
Servicesäljare till Hedin Automotive - Ford Västerås
Forma framtidens mobilitet tillsammans med oss
På Hedin Automotive är vi stolta över att vara en av Europas ledande aktörer inom mobilitet. Vi brukar säga att vi har något för alla - men egentligen finns det bara en sak som är viktigast: att vi har något för dig.
Nu söker vi en Servicesäljare till vår Ford-anläggning i Västerås. Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får mer ansvar, mer utveckling, mer trygghet, mer gemenskap - helt enkelt mer möjligheter att växa.
Rollen som Servicesäljare
Som Servicesäljare har du en central roll i verkstadens dagliga drift. Du är länken mellan kund och verkstad och ansvarar för att skapa en smidig och professionell upplevelse från första kontakt till färdig leverans.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Planera, leda och fördela det dagliga arbetet i verkstaden.
Säkerställa att arbetet utförs enligt tidsramar och kvalitetskrav.
Optimera verkstadens drift och produktivitet.
Ta emot kunder via besök och telefon samt skapa kostnadsförslag för service och reparationer.
Följa upp effektivitet, lönsamhet och kvalitet genom hela kundresan.
Förklara åtgärdsförslag och presentera relevanta alternativ utifrån kundens behov.
Bidra till en positiv, stödjande och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Kompetenser och erfarenhet
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning, gärna med fordonsteknisk eller motsvarande relevant inriktning.
Några års erfarenhet från service- eller försäljningsinriktat arbete, där du visat prov på god kundkontakt och leveransförmåga.
God dator- och telefonvana.
B-körkort.
En stark känsla för service och viljan att alltid hitta bästa möjliga lösning för kunden.
Ett målmedvetet och drivande arbetssätt.
Varför jobba hos oss?
På Hedin Automotive är vi bra på att ta tillvara på engagerade och drivna medarbetare. Här finns många utvecklingsvägar - och vi tror på att människor med rätt potential ska kunna växa tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
Trygga och rättvisa anställningsvillkor med kollektivavtal.
Ett långsiktigt och hållbart synsätt på arbetsmiljö.
Förmåner som:
Förskottssemester
Extra föräldralön
Generöst friskvårdsbidrag
Möjligheten att bli en del av ett starkt och framåtlutat team som vill mer.
Läs gärna mer om oss på www.hedinautomotive.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
https://careers.hedinautomotive.se
Elledningsgatan 2 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Arbetsplats
Hedin Automotive
9860008