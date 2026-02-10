Servicepersonal till våra Återvinningsgårdar
2026-02-10
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Drift Avfall
Till verksamheten Drift Avfall söker vi nu dig som vill arbeta som servicepersonal under semesterperioden i sommar.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett arbete där du möter kunder varje dag. Din huvudarbetsuppgift är att guida våra besökare så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan - det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas.
Arbetet innebär bland annat att hantera farligt avfall och utföra vissa administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att ha ansvar för att, tillsammans med dina kollegor, skapa en enklare vardag för våra kunder.Kvalifikationer
För att lyckas med jobbet hos oss krävs att du är självständig, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Datorn är ett av dina arbetsredskap vilket gör att datavana är ett krav. Är du dessutom flexibel och har lätt att prioritera vad som är viktigast för stunden är du rätt person i gänget. Eftersom truck är ett viktigt redskap i arbetet är det meriterande om du har förarbevis för detta.
Då du arbetar nära dina kollegor är det viktigt med god samarbetsförmåga samt att du är driven och bidrar med positiv energi. Att du har en vilja att kontinuerligt utveckla och förbättra ditt arbete ser vi som en självklarhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-03/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
(org.nr 556045-6567)
Box 25 (visa karta
)
593 21 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Jonas Lundborg, Arbetsledare jonas.lundborg@vastervik.se 010-355 59 11 Jobbnummer
9732975