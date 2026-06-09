Projektansvarig - Skolfastigheter
Uppsala kommun, Affärsområde Projekt / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-06-09
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Mer information om vår organisation hittar du påhttps://skolfastigheter.uppsala.se/
1 plats(er).
Vill du vara med och skapa framtidens lär- och omsorgsmiljöer i Uppsala? Vi söker nu en Senior projektansvarig till Projektenheten – en nyckelroll för dig som vill kombinera operativt projektledarskap med ett utökat ansvar för utveckling och ledning.
Skolfastigheters uppgift är att förse Uppsala kommun med lokaler och miljöer för pedagogisk verksamhet. I våra fastigheter bedrivs främst pedagogisk verksamhet. Vi brinner för att skapa inspirerande och trygga lärmiljöer, så att barn och unga får bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas – alltid med hållbarhet i fokus.
Vi är idag strax över 100 medarbetare som arbetar för att ge Uppsalas barn och unga trygga, hållbara och inspirerande lärmiljöer. Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en trygg och utvecklande miljö där vi värdesätter engagemang, respekt och ansvar.
Detta är en samhällsviktig roll där du får möjlighet att bidra till kommunens lokalförsörjning och göra verklig skillnad. Här erbjuds du chansen att ta ett utökat ansvar och påverka både projektens innehåll och hur arbetet bedrivs. Du blir en del av en stabil arbetsgivare med långsiktiga och meningsfulla projekt samt arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i en utvecklande miljö.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som projektansvarig hos oss ansvarar du för att självständigt planera, leda och genomföra byggprojekt av skolor, förskolor och omsorgsfastigheter – från tidig idé till färdig leverans. I denna roll söker vi särskilt dig som är senior i din yrkesroll och som vill ta ett större ansvar, där det ingår hantering av delar underhållsportföljen och för att stödja och utveckla mindre erfarna kollegor i organisationen.
Du har ett helhetsansvar för dina projekt och arbetar i enlighet med våra etablerade processer och vår affärsidé: att utveckla och förvalta skol- och omsorgsfastigheter som bidrar till utveckling och välbefinnande. Du rapporterar till Enhetschef Projekt och ingår i en engagerad projektorganisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att leda, planera och styra byggprojekt i alla skeden, från förstudie till produktion och avslut. Du har ett övergripande resultat- och budgetansvar genom hela projektprocessen och arbetar aktivt med ekonomistyrning samt löpande rapportering till enhetschef Projekt och projektekonom. I rollen ingår att leda och samordna externa konsulter samt att identifiera, hantera och följa upp risker och möjligheter i projekten.
Du ansvarar för att säkerställa att projektens kvalitet samt krav inom miljö och arbetsmiljö uppfyller både lagkrav och bolagets riktlinjer. Vidare hanterar du avrop via ramavtal och ansvarar för kravställning vid upphandling enligt LOU. Du samverkar med myndigheter och externa förvaltningar samt har ett särskilt ansvar för planering, prioritering och uppföljning av delar av bolagets underhållsportfölj.
I rollen ingår även att fungera som stöd och bollplank till mindre erfarna projektansvariga samt att bidra till kompetensutveckling inom teamet. Du deltar aktivt i utvecklingen av arbetssätt, rutiner och processer inom projektenheten och bidrar till tvärfunktionella samarbeten inom bolaget.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom bygg, fastighet eller motsvarande mångårig erfarenhet. Tjänsten kräver flera års erfarenhet av att självständigt leda komplexa byggprojekt. God kunskap i projektstyrning, ekonomi och upphandling är av vikt. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta i eller mot offentlig sektor. Vana att handleda eller stötta kollegor i projektarbete ses som fördelaktigt. Erfarenhet av LOU ses även som meriterande. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Som person har du mod att agera efter din egen övertygelse. I din roll ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I ditt arbete styrs du av mål- och resultattänkande prioriteringar i din planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målet ändrar sig.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Nadia Olsson, HR-generalist, 018-727 40 72.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SFB-2026-00307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Strandbogatan 1 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Affärsområde Projekt Kontakt
HR-generalist
Nadia Olsson nadia.olsson@skolfastigheter.se 018-727 40 72 Jobbnummer
9956158