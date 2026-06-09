Teknisk planerare till kommun södra Stockholm

Poolia AB / Administratörsjobb / Södertälje
2026-06-09


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Teknisk planerare/Miljöhandläggare till Södertälje
Omfattning och arbetstid
Period: 29 juni – 2 oktober
Ordinarie arbetstider:

Måndag–torsdag: 06:30–16:00

Fredag: 06:30–12:00

Är du en självgående och ansvarstagande person med erfarenhet av avfallshantering och administration? Vi söker nu en engagerad medarbetare för ett uppdrag inom hantering och uppföljning av illegalt avfall i Södertälje.
Om uppdraget
I rollen arbetar du både operativt och administrativt med frågor kopplade till illegalt avfall och den yttre miljön. Du ansvarar för kontroller och ronderingar ute i verksamheten samt hantering och uppföljning i olika system.
Arbetet innefattar även administration, fakturahantering och kontakt via funktionsmail. Du kommer att arbeta självständigt och ha många kontaktytor, vilket ställer krav på struktur, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
Kontroll och rondering av avfall i den yttre miljön

Hantering av ärenden kopplade till illegalt avfall

Upprättande och uppföljning av polisanmälningar

Administration i systemen Infracontrol och Ciceron

Kontering och fakturering i ekonomisystemet ERP

Hantering av funktionsmail

Vi söker dig som har
Goda kunskaper om regler och rutiner kring hantering av illegalt avfall

Erfarenhet av Infracontrol

Erfarenhet av Ciceron

Erfarenhet av ekonomisystemet ERP

Erfarenhet av kontering och fakturering

Erfarenhet av att upprätta polisanmälningar

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

B-körkort

Meriterande.

Erfarenhet av beställning och bedömning av klottersanering

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du:

Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och system

Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar

Är strukturerad och noggrann

Har god lokalkännedom om Södertälje

Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Kort svartsid.

Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882368-2045137".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Poolia

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
+46704541920

Jobbnummer
9956172

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