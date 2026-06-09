Teknisk planerare till kommun södra Stockholm
Poolia AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-06-09
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Teknisk planerare/Miljöhandläggare till Södertälje
Omfattning och arbetstid
Period: 29 juni – 2 oktober
Ordinarie arbetstider:
Måndag–torsdag: 06:30–16:00
Fredag: 06:30–12:00
Är du en självgående och ansvarstagande person med erfarenhet av avfallshantering och administration? Vi söker nu en engagerad medarbetare för ett uppdrag inom hantering och uppföljning av illegalt avfall i Södertälje.
Om uppdraget
I rollen arbetar du både operativt och administrativt med frågor kopplade till illegalt avfall och den yttre miljön. Du ansvarar för kontroller och ronderingar ute i verksamheten samt hantering och uppföljning i olika system.
Arbetet innefattar även administration, fakturahantering och kontakt via funktionsmail. Du kommer att arbeta självständigt och ha många kontaktytor, vilket ställer krav på struktur, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Kontroll och rondering av avfall i den yttre miljön
Hantering av ärenden kopplade till illegalt avfall
Upprättande och uppföljning av polisanmälningar
Administration i systemen Infracontrol och Ciceron
Kontering och fakturering i ekonomisystemet ERP
Hantering av funktionsmail
Vi söker dig som har
Goda kunskaper om regler och rutiner kring hantering av illegalt avfall
Erfarenhet av Infracontrol
Erfarenhet av Ciceron
Erfarenhet av ekonomisystemet ERP
Erfarenhet av kontering och fakturering
Erfarenhet av att upprätta polisanmälningar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande.
Erfarenhet av beställning och bedömning av klottersaneringDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och system
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är strukturerad och noggrann
Har god lokalkännedom om SödertäljeSå ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Kort svartsid.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882368-2045137". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se +46704541920 Jobbnummer
9956172