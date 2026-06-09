Praktisk medhjälpare till värmepumpsinstallationer - Nyköping
Skandinaviska kyl- & värmeteknik Aktiebolag / VVS-jobb / Nyköping Visa alla vvs-jobb i Nyköping
2026-06-09
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Skandinaviska Kyl- & Värmeteknik AB (SKVT.SE) söker nu en medhjälpare med utgångspunkt i Nyköping.
Vi arbetar med installation av värmepumpar hos privatpersoner och företag i Södermanland och behöver förstärkning vid behov. Tjänsten är en timanställning och omfattar vanligtvis en till två dagar per vecka.
Det här passar dig som vill arbeta praktiskt, kanske vid sidan av studier eller annat jobb, och som inte är rädd för att hugga i när det behövs.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet – vi lär upp dig på plats. Rätt inställning och arbetsvilja är det viktigaste.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Bära och hantera material och utrustning
Assistera installatör vid montering av inne- och utedel
Förbereda installationer
Enklare montagearbeten
Städning och iordningställande hos kund
Arbetet är fysiskt och innebär tunga lyft, borrning, materialhantering och arbete utomhus i olika väder. Du behöver vara i god fysisk form och trivas med att arbeta praktiskt.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och punktlig
Inte tvekar att hugga i
Klarar fysiskt arbete
Har ett trevligt bemötande (vi arbetar i kunders hem)
Har B-körkort (meriterande men inget krav)
Har intresse för teknik eller hantverksyrken (meriterande)Om tjänsten
Timanställning
Vanligtvis 1–2 dagar per vecka
Start omgående
Timlön enligt överenskommelse
Tjänsten är extra med start omgående. Provanställning 6 månader.
Hos oss får du arbeta nära erfarna kyltekniker och lära dig branschen från grunden. För rätt person finns möjlighet att utvecklas vidare inom företaget.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb@skvt.se Arbetsgivare Skandinaviska kyl- & värmeteknik Aktiebolag
(org.nr 559419-9738)
611 92 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skandinaviska kyl & värmeteknik AB Jobbnummer
9956171