Produktionschef - Mark & Anläggning
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-06-09
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Vissa projekt kräver mer än teknisk kompetens. De kräver ett ledarskap som skapar struktur, driver produktionen framåt och samtidigt har full kontroll över ekonomi, kvalitet och affär.
För vår kunds räkning söker vi nu en produktionschef inom mark och anläggning som vill ta ett helhetsansvar för projekt där kvalitet, långsiktighet och professionellt genomförande står i centrum.
Det här är en tjänst för dig som vill ha friheten att driva dina egna projekt, fatta egna beslut och samtidigt vara en del av ett företag där relationer och entreprenörskap fortfarande betyder något.
Om rollen
Som Produktionschef ansvarar du för projektets genomförande från etablering till färdigställande. Du leder produktionen, ansvarar för projektets ekonomi och säkerställer att arbetet bedrivs enligt uppsatta mål avseende tid, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.
• Projektets planering och produktionsstyrning
• Budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
• Inköp och avtal inom projektet
• Tid- och resursplanering
• Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
• ÄTA-hantering och löpande dialog med beställare
• Ledarskap och utveckling av projektorganisationen
• Riskhantering och uppföljning genom projektets hela livscykel
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av en ledande roll inom mark- och anläggningsentreprenader och är van att ta ansvar för både produktion och ekonomi. Du behöver inte ha arbetat i branschen i tjugo år. Det viktigare är att du har hunnit driva egna project och förstår affären
• Erfarenhet som platschef, produktionsledare eller motsvarande
• Erfarenhet från mark- och anläggningsentreprenader
• God förståelse för entreprenadjuridik och ÄTA-hantering
• Kunskap inom produktionsstyrning och projektledning
• God ekonomisk förståelse och ett affärsmässigt arbetssätt
• Erfarenhet av att leda personal och underentreprenörer
• B-körkort
Som person är du trygg, ansvarstagande och självgående. Du tar initiativ, fattar beslut och drivs av att dina projekt ska bli framgångsrika, både tekniskt och ekonomiskt.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett välrenommerat entreprenadföretag med lång historia och en stark position inom mark- och anläggning. Organisationen präglas av långsiktighet, familjekänsla och hög kompetens. För rätt person innebär detta mer än ett nytt arbete, det är en möjlighet att ta en nyckelroll i ett företag där ansvar delegeras, förtroende är en självklarhet och där du får vara med och forma verksamhetens framtid.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Jobbnummer
9956170