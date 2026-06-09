Lärare åk F-6 - Almtunaskolan (tidsbegränsad)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-09
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du arbeta i en skola där samarbete, utveckling och elevernas lärande står i centrum? På Almtunaskolan blir du en del av en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever. Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla undervisningen i en skola som präglas av höga ambitioner, god gemenskap och ett starkt fokus på att alla elever ska lyckas. Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag och som ser styrkan i att arbeta tillsammans med andra för elevernas bästa.
Almtunaskolan är en kommunal grundskola i Uppsala med undervisning i förskoleklass till årskurs 6. Skolan har cirka 580 elever och runt 60 medarbetare och präglas av visionen "Genom trygghet, glädje och delaktighet når vi målen". På Almtunaskolan arbetar vi systematiskt med kvalitet, kollegialt lärande och ett inkluderande förhållningssätt för att alla elever ska ges goda förutsättningar att lyckas.
Skolan leds av rektor och biträdande rektor och har väl fungerande strukturer för samarbete, elevhälsa och pedagogisk utveckling. Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero, bland annat genom IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan). Almtunaskolan är för närvarande tillfälligt inrymd i Brantingsskolans nybyggda lokaler, där verksamheten bedrivs under tiden som skolans ordinarie lokaler renoveras och byggs ut.
Läs mer om Almtunaskolan på skolans webbplats: https://almtunaskolan.uppsala.se
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi erbjuder en varierad tjänst där du får möjlighet att följa elevernas utveckling i olika åldrar och sammanhang – från klasslärarskap i årskurs 1 till ämnesundervisning i engelska och spanska. Tjänsten omfattar klasslärarskap och undervisning i årskurs 1 två dagar per vecka, samt undervisning i engelska i årskurs 4 och spanska i årskurs 6. Medverkan vid simundervisning ingår en dag per vecka. Undervisning och pedagogiskt arbete i skolans fritidshem kan också ingå i tjänsten. Arbetet innebär vidare samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsoteam för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har god kännedom om grundskolans läroplan och har erfarenhet av arbete i kommunal skolverksamhet. Vi ser även att du har erfarenhet undervisning i spanska i grundskolan samt erfarenhet av simundervisning.
Vi ser att du har förmåga att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning.
Bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling.
Skapa en trygg, strukturerad och kreativ undervisningsmiljö.
Leda elevgrupper och skapa engagemang och arbetsro.
Anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov.
Vidare är det viktigt att du har en god och förmåga att arbeta i arbetslag. Det är även viktigt att ha ett professionellt och respektfullt bemötande av elever, kollegor och vårdnadshavare. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
I förändring har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har lätt för att skapa kontakt och underhåller relationer.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Pia Andreasson, rektor, 018-727 50 86.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde från 2026-08-10 till och med 2026-12-22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Pia Andreasson 018-727 50 86 Jobbnummer
9956166