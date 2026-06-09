Svensk Kraftreserv AB söker Dokumentationsansvarig
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Svensk Kraftreserv AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Kraftnät som driver och förvaltar ett flertal gasturbinanläggningar vars primära syfte är att säkra den svenska elförsörjningen genom att snabbt hantera och lindra konsekvenserna av oplanerade händelser i elsystemet.
Vill du arbeta med att strukturera, utveckla och säkra bolagets informationshantering och bidra till en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en erfaren dokumentationsansvarig som kommer att ha en nyckelroll i att leda bolagets dokumentationsavdelning och vidareutveckla arbetet med informationsförvaltning, dokumentstyrning och säker informationshantering. I denna roll får du ett samlat ansvar för att skapa tydliga arbetssätt, stärka informationssäkerheten och säkerställa att bolagets information är korrekt, spårbar och tillgänglig för rätt personer.Om tjänsten
Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med placering i Lund. Som dokumentationsansvarig leder du bolagets dokumentationsavdelning och rapporterar till vd. Du har ett samlat ansvar för att långsiktigt säkra bolagets förmåga att hantera information och dokumentation på ett strukturerat, spårbart och säkert sätt.
I rollen ansvarar du för förvaltningen av bolagets dokumentation och informationsstruktur. Du bidrar till att Svensk Kraftreserv AB har korrekt, aktuell och lättillgänglig information för drift, underhåll, projekt, ledning, avtalshantering och övrig bolagsstyrning.
Genom tydligare ansvarsfördelning, enhetliga arbetssätt och informationsklassning ska du bidra till att minska personberoende, främja och stärka efterlevnaden av interna rutiner och externa krav samt öka bolagets operativa robusthet.
Då vi är en liten organisation arbetar du nära vd, ledning, verksamhetsansvariga, IT, projekt, underhåll, anläggningsansvariga och övriga specialister. Rollen innebär både långsiktigt utvecklingsarbete och operativt arbete i den löpande verksamheten. I rollen har du möjlighet till personlig utveckling genom stimulerande och varierande arbetsuppgifter samt vidareutbildning inom informationsförvaltning, dokumentstyrning och informationssäkerhet.Dina arbetsuppgifter
Dokumentationsansvarig leder bolagets dokumentationsavdelning, som idag består av ca fem inhyrda konsulter, och har det samlade ansvaret för informationsförvaltning, dokumentstyrning och säker informationshantering, inklusive att utveckla, införa och följa upp gemensamma arbetssätt och rutiner.
Ditt arbete har stort fokus på bolagets informationshantering och omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär att vara linjechef för interna resurser samt att leda inhyrda resurser inom ansvarsområdet
ha helhetsansvar för bolagets informationsförvaltning, dokumenthantering och övergripande dokumentstruktur, inklusive rutiner, arbetssätt, arbetsstandarder, mallar, namngivning, versionshantering, arkivering, gallring och styrande dokument
stödja verksamheten vid framtagande, uppdatering, kvalitetssäkring och överlämning av dokumentation från interna funktioner, projekt, leverantörer och externa parter
samordna informationsklassning, behörighetsstyrning och åtkomstkontroller i samverkan med IT kring systemstöd, lagringsstruktur och tekniska förutsättningar för säker informations och dokumenthantering samt föreslå åtgärder vid brister inom informationssäkerhet och efterlevnad
bidra till att avvikelser och incidenter kopplade till informationshantering, dokumentdelning eller behörigheter rapporteras och hanteras enligt bolagets rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av eller god kompetens inom:
att leda arbete inom dokumenthantering, informationsförvaltning eller närliggande område
förändringsarbete, införande av nya arbetssätt samt utveckling av rutiner och processer
relevanta ISO standarder, ledningssystem och strukturerade arbetssätt för kvalitet, informationssäkerhet eller verksamhetsstyrning
informationssäkerhet, sekretess, informationsklassning, behörighetsstyrning, intern kontroll och regelefterlevnad
digitala dokumenthanteringssystem, samarbetsytor eller motsvarande verktyg
Du har även giltigt B körkort, mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av MasterConcept
erfarenhet från energibranschen, samhällsviktig verksamhet eller annan verksamhet med höga krav på säkerhet, spårbarhet och regelefterlevnad
erfarenhet av teknisk dokumentation och projektadministration
Arbetet innebär stor variation och kräver att du kan strukturera, prioritera och driva frågor framåt. Som en del av en liten organisation behöver du vara ansvarstagande och självgående, samtidigt som du har förmåga att leda andra, skapa samsyn och få organisationen att följa gemensamma arbetssätt. Du är tydlig, noggrann och kommunikativ samt har gott omdöme vid hantering av känslig och verksamhetskritisk information.
Vill du veta mer?
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Eva Holmgren (HR-konsult), tel. nr. 0709-529081
Bolaget är anslutet till Energiföretagens Arbetsgivareförenings (EFAs) kollektivavtal.Så ansöker du
Känns detta som ett jobb för dig? Du är varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-15.
Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
222 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9956167