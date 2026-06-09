Verksamhetschef med kliniskt arbete som psykolog till WeMind Vasastan
Wemind AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Stockholm
, Järfälla
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vill du kombinera kliniskt arbete med ledarskap i en verksamhet som gör verklig skillnad för patienter? WeMind är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri och söker nu en verksamhetschef till vår mottagning i Vasastan.
Om rollen
Tjänsten kombinerar cirka 50 % som verksamhetschef med 50 % kliniskt arbete som paykolog.
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, medarbetare och ekonomi. Du leder mottagningen tillsammans med medicinskt ansvarig läkare och driver verksamhetens fortsatta utveckling.
Parallellt arbetar du kliniskt med neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.
Om WeMind Vasastan
På mottagningen bedriver vi neuropsykiatriska utredningar för barn och unga på uppdrag av Region Stockholm samt privatfinansierad verksamhet för patienter som söker sig direkt till WeMind.
Här arbetar bland annat psykologer, specialistläkare och administrativ personal. Vi erbjuder en arbetsplats med hög kompetens, stark gemenskap och stort fokus på evidensbaserad vård.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna
Har erfarenhet av ledarskap, arbetsledning eller chefsuppdrag
Trivs med att kombinera verksamhetsutveckling med kliniskt arbete
Är strukturerad, engagerad och kvalitetsmedveten
Vi erbjuder
En kombination av ledarskap och kliniskt arbete
Ett nationellt nätverk av verksamhetschefer
Stöd från HR, ekonomi, IT och vårdkvalitet
Kompetensutveckling och introduktion
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss och om vårt erbjudande på vår Karriärsida.
Placering: Rehnsgatan 20, Stockholm Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Shoshtari, vice VD, på sara.shoshtari@wemind.se
Varmt välkommen med din ansökan till WeMind! Sara Shoshtari Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869990-2045110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
St Eriksgatan 44 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9956154