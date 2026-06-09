Svensk Kraftreserv AB söker Säkerhetsskyddschef
Svenska Kraftnät / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Svensk Kraftreserv AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Kraftnät som driver och förvaltar ett flertal gasturbinanläggningar vars primära syfte är att säkra den svenska elförsörjningen genom att snabbt hantera och lindra konsekvenserna av oplanerade händelser i elsystemet.
Vill du arbeta i en nyckelroll där du både driver operativt säkerhetsskyddsarbete och bidrar till den strategiska utvecklingen av ett område i stark förändring? Rollen innebär att säkerställa efterlevnad av säkerhetsskyddslagstiftning, interna styrdokument och myndighetskrav samt att bidra till en robust och säker samhällsviktig verksamhet.
Då vi är en liten organisation arbetar du nära vd, ledning, verksamhetsansvariga, IT, projekt, anläggningsansvariga och övriga specialister. Du har många kontaktytor både internt och externt och fungerar som ett stöd till verksamheten i frågor som rör säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsavtal, registerkontroller, utbildning, incidenthantering och efterlevnad.
Säkerhetsskyddschefen har ett samlat ansvar för att samordna och driva Svensk Kraftreservs säkerhetsskyddsarbete. Arbetet omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
samordna, driva och vidareutveckla bolagets säkerhetsskyddsarbete
Tjänsten innebär inte att vara linjechef för interna resurser men däremot att leda inhyrda resurser inom ansvarsområdet
planera, följa upp och säkerställa efterlevnad av säkerhetsskyddslagstiftning, interna policys, rutiner och styrande dokument
genomföra, analysera och dokumentera hot-, risk- och sårbarhetsbedömningar samt föreslå och följa upp åtgärder
ansvara för avtalshantering inom säkerhetsskydd, inklusive uppstartssamtal och uppföljning av säkerhetsskyddsavtal, samarbetsavtal och samverkansavtal
handlägga och administrera registerkontroller, avtal, prövningar och annan säkerhetsskyddsrelaterad dokumentation
säkerställa att relevanta medarbetare, konsulter och andra berörda parter får utbildning och vägledning inom säkerhetsskydd
hantera, utreda och följa upp incidenter samt rapportera avvikelser till berörda myndigheter när så krävs
ha löpande kontakt med verksamheten, leverantörer, samarbetspartners och myndigheter i säkerhetsskyddsfrågor
utföra efterlevnadskontroller internt och externt samt följa upp identifierade brister och förbättringsåtgärder
stödja organisationen i att omsätta regelverkskrav till praktiska och effektiva arbetssätt
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning från universitet, högskola eller yrkeshögskola inom exempelvis säkerhet, statsvetenskap, juridik, personalvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt har du motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet av eller god kompetens inom:
säkerhetsskydd, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet eller närliggande område
tillämpning av säkerhetsskyddslagstiftning, interna styrdokument och strukturerade arbetssätt för regelefterlevnad
hot-, risk- och sårbarhetsbedömningar samt uppföljning av riskreducerande åtgärder
säkerhetsskyddsavtal, leverantörsuppföljning och externa kontakter i verksamheter med höga krav på säkerhet och sekretess
administration och handläggning av registerkontroller, säkerhetsprövningar, avtal eller annan myndighetsnära dokumentation
incidenthantering, avvikelsehantering och rapportering till interna eller externa intressenter
Du har även mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Giltigt B-körkort är nödvändigt eftersom resor förekommer i arbetet.
Vi söker dig som är stabil och trygg i din yrkesroll och som trivs med att arbeta i en miljö där säkerhet, integritet och noggrannhet är avgörande. Du har en samarbetsorienterad inställning och ser värdet i att arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål.
Du har stark integritet och en naturlig vilja att göra rätt, både i enlighet med regelverk och genom att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor, bedöma risker och fatta välgrundade beslut. Samtidigt är du lösningsorienterad och har förmågan att balansera detaljer med helhetsperspektiv.
I ditt arbete är du strukturerad och noggrann, med förmågan att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande, vilket gör att du kan vägleda, utbilda och skapa förståelse för säkerhetsskyddsfrågor i organisationen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
erfarenhet från energibranschen, samhällsviktig verksamhet eller annan verksamhet med höga krav på säkerhet, spårbarhet och regelefterlevnad
erfarenhet av myndighetsdialoger inom säkerhets- eller beredskapsområdet
erfarenhet av att utveckla processer, rutiner, kontroller och systemstöd inom säkerhetsskydd eller informationssäkerhet
erfarenhet av efterlevnadskontroller, intern kontroll, revision eller uppföljning av leverantörer
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Lund.
Resor förekommer i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Eva Holmgren, HR-konsult, tel. nr. 0709-529081
Bolaget är anslutet till Energiföretagens Arbetsgivareförenings, EFAs, kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
222 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9956157