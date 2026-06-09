HR-partner inom civilt försvar och beredskap
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-09
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Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Om jobbet
Lockas du av att jobba med chefsstöd och strategiska perspektiv inom HR? Vill du bidra till samordning och utveckling av området civilt försvar och beredskap ur ett HR-perspektiv?
Har du koll på arbetsrätt och erfarenhet av kvalificerat HR-arbete? Tycker du om att lära nytt och utveckla både dig själv och stödet till verksamheterna? Då kanske du är vår nya HR-partner!
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och vi arbetar intensivt med att höja vår förmåga och beredskap inom det civila försvaret.
För HR-enhetens del handlar det bland annat om att se till att myndigheten har de kompetenser och den bemanning som behövs vid höjd beredskap, att vägleda och stödja chefer och andra ansvariga när det gäller arbetsrättsliga frågor under höjd beredskap, krishantering och arbetsmiljö med mera.
I uppdraget ingår också generellt chefsstöd inom övriga områden som arbetsmiljö och rehabilitering samt rekrytering till exempel.
Du kommer ge kvalificerad rådgivning inom arbetsrättsliga frågeställningar särskilt kopplat till beredskap och civilt försvar. Du tar fram beslutsunderlag, styrdokument och deltar i arbetet med att svara på remisser.
Du kommer också delta i nätverk och tvärsektoriella arbetsgrupper inom området civilt försvar och beredskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
generellt chefsstöd
samordna, utveckla samt själv genomföra delar av HR-enhetens stöd till myndighetens arbete med civilt försvar till exempel vad gäller arbetsrätt, bemanning krigsorganisation, kompetens och utbildning.
stödja och utveckla HR-enhetens kontinuitetshantering samt HR-verksamhetens arbetssätt under kris- och krig
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du spännande arbetsuppgifter i en samhällsviktig organisation med en intressant bredd av verksamheter. Du får vara med och utveckla vår förmåga inom civilt försvar och beredskap, men också inom alla andra HR-processer. Du får många kompetenta och erfarna kollegor som värdesätter lärande och utveckling framför prestige. Vi erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete på våra kontor och på distans.
HR-enheten består av ca 15 medarbetare och är en av flera stödverksamheter inom Avdelningen för verksamhetsstöd. Övriga stödverksamheter är ekonomi, inköp, kommunikation, verksamhetsutveckling och kontorsservice. Tillsammans ska vi bidra till, och skapa förutsättningar för, att vi klarar våra uppdrag och når våra mål inom Länsstyrelsens alla verksamheter.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken och vill utvecklas. Du har stort intresse av att utvecklas inom och bidra till det civila försvaret. Du är bra på att planera, genomföra och slutföra dina processer. Du har ett strukturerat arbetssätt som ger både dig själv och dina kollegor bra förutsättningar för att slutföra det ni påbörjat.
När förutsättningarna förändras ser du det som en positiv utmaning att hitta nya vägar för att lösa uppdragen. Även om du är bra på att driva dina egna processer så tycker du också om att samarbeta med andra. Det gör du genom att vara nyfiken på andras perspektiv, lyssna och kommunicera på ett smidigt och konstruktivt sätt.
Som person är du lugn och trygg och får människor i din omgivning att trivas. Du har förmåga att tillföra alternativa perspektiv, vara tydlig och sätta gränser när det behövs, och du gör det på ett sätt som får andra att lyssna på dig.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som självklart att du agerar utifrånDen statliga värdegrunden - Statskontoret och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Förutom de personliga egenskaperna vill vi att du har:
högskoleutbildning med inriktning mot HR-området eller annan liknande högskoleutbildning med liknande innehåll
några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete inklusive chefsstöd
förmåga att läsa och tolka lagtext och vara väl insatt i den arbetsrättsliga lagstiftningen
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet eller kunskap inom totalförsvarsplanering, krisberedskap eller civilt försvar
förståelse för myndighetsutövning och statstjänsepersonrollen
kortare utbildningar inom kontinuitetshantering, stabsmetodik, krishantering eller liknande områden
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
Kungsgatan 34 (visa karta
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411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Hr-Enheten Kontakt
HR-chef
Jessica Rönnberg 010-2244584 Jobbnummer
9956173