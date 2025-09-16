ServiceNow/DevOps utvecklare
2025-09-16
Uppdragsbeskrivning
Detta uppdrag gäller en konsulttjänst där rollen innebär att ansvara för driften av en äldre on-premise installation av ServiceNow på ett säkert och stabilt sätt. Arbetet omfattar att följa upp och vidareutveckla befintliga rutiner och instruktioner samt att proaktivt förebygga risker som kan påverka driften.
Konsulten ska vara huvudansvarig för uppdateringar och patchning av plattformen samt hålla en löpande dialog med den part som ansvarar för server- och infrastrukturdriften. Rollen innebär att vara teamets expert inom drift och underhåll. Innehållet i tjänsten kan komma att justeras beroende på verksamhetens prioriteringar och utveckling.
Uppdraget omfattar halvtid (ca 50 %) och ska till största delen utföras på plats, men med möjlighet till upp till 50 % distansarbete. Start sker snarast möjligt efter avtal och uppdraget löper initialt till och med 31 december 2025, med möjlighet till förlängning vid behov.Publiceringsdatum2025-09-16Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad praktisk erfarenhet av uppgradering av on-premise-miljöer.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med ServiceNow.
Giltigt certifikat som Implementation Specialist - ITSM.
Kompetensnivå:
Expertkunskap på högsta nivå inom området.
Omfattande erfarenhet från större uppdrag och leveranser av hög kvalitet.
Vana av att arbeta i ledande befattning och driva uppdrag med stor självständighet.
Referensuppdrag
Minst ett referensuppdrag som styrker erfarenhet av liknande arbete ska kunna redovisas. Beskrivningen ska tydligt visa att ovanstående krav uppfylls.
Övrig information
Start: Snarast möjligt.
Slut: 31 december 2025.
Omfattning: 50 % (med möjlighet till viss distansarbete).
Plats: Stockholm.
Ansökan ska innehålla uppdaterat CV på svenska, ifylld kompetensmatris, referensuppdrag, information om tillgänglighet samt motivering till varför konsulten är lämpad för uppdraget. Intervju kan bli aktuell för att verifiera kvalificeringskraven.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9512249