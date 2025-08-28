Servicemontör VS
2025-08-28
Kalmar VVS & Elmontage AB är ett stabilt installationsföretag inom Vvs- och El.
Kontoret ligger i Färjestaden på Öland och arbetsområdet är Kalmar samt Öland med omnejd.
Vi erbjuder lösningar inom VS & El, såväl entreprenader, service och underhåll. Vill du ta plats i vårt team och medverka i vår spännande resa framåt?
Vi söker nu en utbildad servicemontör för service med flerårig praktisk erfarenhet från branschen, du bör vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta.
Som anställd hos Kalmar VVS & Elmontage är du serviceinriktad och van att arbeta i lag. Tillsammans sätter vi kunden i centrum och arbetar mot ställda mål. Du utför ditt arbete på ett professionellt, noggrant och kvalitetsmässigt sätt. Du är en social person och vill bidra till en positiva anda på arbetsplatsen.
Vi erbjuder ett stimulerande, varierande och utmanande arbete med konkurrenskraftig lön, bonussystem och flertalet attraktiva förmåner såsom friskvård etc. Vi tillämpar månadslön.
Du skall vara beredd att arbeta självständigt med kvalitét och noggrannhet i centrum.
Ditt huvudsakliga arbetsområde är tänkt att vara i Kalmar och Öland. Körkort B krävs.
Som servicemontör hos oss får du arbeta med nyinstallation, renoveringar, felsökning samt reparationer.
Arbetet är väldigt omväxlande och frihet under ansvar gäller i högsta grad.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: fredrik.strandman@kalmarvvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar VVS- & El-Montage AB
(org.nr 556614-9166)
Storgatan 70 (visa karta
386 32 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Vvs- & El-Montage AB Kontakt
Fredrik Strandman fredrik.strandman@kalmarvvs.se 0706778735 Jobbnummer
9479641