Serviceminded mekaniker
2025-09-21
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Hej! Vi söker dig som vill och kan serva och reparera motorer.
Bra villkor utlovas.
jobbet innebär att arbeta på plats i verkstaden i vimmerby, och att åka ut till kunden/kunderna och utföra jobbet på plats med servicebil.
till en början är jobbet en behovs anställning, är du villig att arbeta nån/några dagar i veckan vid behov? kanske jobba lite övertid/helger vid sidan om ditt vanliga jobb?
planen är att inom snar framtid skall detta bli en heltids tjänst.
vi utför service och reparation utav båtmotorer- även fyrhjulingar mm.
tvätt och polering utav båtar och andra fordon.
vad jobbet kräver.
Trevlig och god attityd mot kunder.
B-körkort
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Hofstens.service.ab@gmail.com Arbetsgivare Hofstens Service AB
(org.nr 559481-3460)
krönsborgs gränd 4k
)
598 92 VIMMERBY Körkort
ägare
henrik hofsten Hofstens.service.ab@gmail.com 0738018140 Jobbnummer
9518912