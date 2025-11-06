Servicemekaniker
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gävle Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gävle
2025-11-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Till en av våra kunder i Gävle söker vi nu en driven servicemekaniker som drivs av att hålla tunga maskiner i toppskick för att förstärka deras team. Vi söker dig som vill säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet i en dynamisk hamnmiljö genom professionellt underhåll och felsökning!
Som servicemekaniker består ditt huvudsakliga arbete av att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet på hamnens maskinpark. Du arbetar självständigt med underhåll, felsökning och reparation. Arbetet innebär bland annat handhavande av en bredd av tunga maskiner, inklusive lyftutrustning (Mobilkranar, Containerkranar m.fl.), hanteringsfordon (som gaffeltruckar, hjullastare, trailers) och övrigt (loadplates och utlastningstransportörer). Du har även ansvar för utrustningen och sköter löpande underhåll och rengöring för att säkerställa högsta kvalitet. I rollen ingår också att proaktivt stödjer verksamheten i det dagliga förbättrings- och kvalitetsarbetet. I rollen som servicemekaniker arbetar du i team där ni tillsammans jobbar för att möta gemensamma mål.
Vi söker en ansvarsfull och självgående person som arbetar strukturerat för att nå resultat. Du är en lösningsorienterad och flexibel lagspelare med god kommunikationsförmåga. Därtill är du noggrann, analytisk och sätter alltid säkerheten främst.
Uppdraget startar så snart som möjligt och är initialt på 6 månader, med mycket goda chanser till förlängning för rätt person. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista dag för ansökan är 12 december. Vid frågor kontakta gärna Felix Westerberg på felix.westerberg@randstad.se
. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet på maskinparken.
Arbeta självständigt med underhåll, felsökning och reparation.
Aktivt delta i och stötta det dagliga förbättrings- och kvalitetsarbetet.
Ansvara för handhavande, underhåll och rengöring av instrument, utrustning och arbetsytor.
Delta i jour- eller skiftgång vid behovKvalifikationer
Du har en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av underhåll och reparation av fordon/maskiner.
Grundläggande förmåga att felsöka mekaniska problem.
Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Du har Heta Arbeten-certifikat.
Travers- och liftkort (eller villighet att genomföra utbildningar).
Grundläggande kunskap om CE/maskindirektiv.
Måste bli godkänd i obligatorisk säkerhetsutredning för att få tillträde till området.
Meriterande Kompetenser:
Tidigare arbete i hamn, logistik eller tung industri.
Certifikat som Truckkort A-D, elsäkerhetsutbildningar m.m.
Vana vid digitala underhållssystem och diagnosinstrument.
Kunskap i Engelska i tal och skrift.
Förmåga att felsöka elektriska kretsar (DC) och hydrauliska system.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9592658