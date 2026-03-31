Servicemedarbetare - Städ
2026-03-31
Varför välja oss?
Hos oss är städning mer än att hålla rent - det handlar om att skapa trygga, tivsamma och hälsosamma miljöer för människor. Vi vet att våra lokalvårdare är avgörande för att skolor, kontor, vård och hela samhället ska fungera. Därför satsar vi på att du ska trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt yrke. Vi på Vital älskar att ge service och skapa goda inom- och utomhusmiljöer!
Vi söker just nu en servicemedarbetare med kompetens inom städ och servicetjänster och har känslan för hur man levererar just, Bra service!
Dina arbetsuppgifter består av
• att skapa rena och välkomnande miljöer.
• att arbeta med moderna hjälpmedel och miljövänliga metoder.
• att bidra till god hygienstandard och trivsel för både medarbetare och besökare.
• att samarbeta med nära kollegor
• varierande tempo och är fysiskt, men du ser alltid resultatet av det du gör - något många av våra medarbetare uppskattar.
För att matcha vårt team brinner du för att göra det fint för andra och har god förståelse för kvalité samt vill vara delaktig i ett arbetsfokuserat och utvecklande arbetslag.
Det här passar dig som:
trivs med att arbeta självständigt och i team
är noggrann och tar ansvar
tycker om att ha tydliga arbetsuppgifter
Du sätter begränsningarna!
Tjänsten är med passstart från klockan 06:00-07:00 i Centrala Göteborg.
Krav
• Minst 18 år
• Talar och förstår svenska och/eller engelska i tal och skrift,
• Erfarenhet inom städ och flyttstäd
• Körkort
Meriterande
• Utbildning i SRY/Pryl eller liknande utbildning
• Bilkörkort
Vi följer gällande kollektivavtal fastighetsanställdas serviceentreprenads avtal och är medlem hos Almega.
Välkommen in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27887848". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vital Service Sverige AB
(org.nr 559167-1762)
Datavägen 14B
)
436 32 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9830343