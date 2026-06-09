Customer Advisor (Spansktalande)
0to9 AB (publ) / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-06-09
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Om Plus1
Plus1 är ett snabbväxande Fintech-bolag med ett tydligt uppdrag: att ge människor total kontroll över sin personliga ekonomi. Vi erbjuder inte bara lån, utan bygger digitala lösningar och erbjuder expertis och rådgivning som gör verklig skillnad runt om i Europa.
Vi skalar just nu upp vår verksamhet i Spanien, och från vårt huvudkontor i Stockholm bygger vi det team som ska driva expansionen! Detta är din chans att bli en del av ett högpresterande team i ett tidigt skede, påverka vår kultur och hjälpa till att skapa nästa stora Fintech-framgångsresa direkt från Stockholm.
Som en av våra nyckelpersoner för den spanska marknaden kommer du att stå i centrum för vår expansion. Du kommer att arbeta nära vår Head of Sales och kommer inte bara att följa en färdig manual, du blir högst delaktig i att forma hur vi stöttar våra italienska kunder från grunden.
Ditt mål är att hjälpa kunder att optimera sin finansiella situation genom att analysera kreditansökningar och guida dem genom hela refinansieringsprocessen. Vill du vara med på en spännande tillväxtresa och kickstarta din karriär inom finans och sälj? Vi söker nu en driven och utåtriktad spansktalande Customer Advisor till vårt team i centrala Stockholm!
Uppdraget
I den här rollen balanserar du expertanalys och rådgivning med den energi och spänning som en ny marknadslansering innebär. Dina dagliga uppgifter inkluderar:
Äga och följa upp kreditansökningar från våra digitala kanaler på den spanska marknaden.
Upprätta kreditbedömningar och utvärdera återbetalningsförmåga för att säkerställa ansvarsfull kreditgivning.
Ge finansiell rådgivning i toppklass till våra spanska kunder via telefon och digitala verktyg för att hjälpa dem att sänka sina lånekostnader.
Vem är du?
Vi söker dig som har en "pionjärmentalitet". Du är tekniskt skicklig, resultatdriven och trivs i en miljö där allt rör sig snabbt. Du väntar inte på en att göra-lista, utan ser själv vad som behöver göras och ser till att det blir gjort.
Språkkrav: Du talar och skriver spanska på modersmålsnivå (eftersom du kommer att arbeta direkt mot den spanska marknaden) samt har goda kunskaper i svenska.
Du motiveras av att nå mål och drivs av att ge exceptionell service.
Erfarenhet inom bank, finans eller kundrådgivning är meriterande, men din inställning och energi är det allra viktigaste.
Varför denna roll?
Det här är en "Plus 1"-position, vilket innebär att du får stabiliteten från ett etablerat bolag kombinerat med den energi som finns i en startup. Du blir en grundbult i vårt spanska team, med bas på vårt fantastiska huvudkontor i Stockholm.
Är du redo att hjälpa oss bygga framtidens spanska finansmarknad från Stockholm? Skicka in din ansökan idag så påbörjar vi resan tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7839735-2045041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 0to9 AB (publ)
(org.nr 556976-4110), https://jobs.0to9.com
Eriksbergsgatan 31 (visa karta
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114 30 STOCKHOLM Arbetsplats
0TO9 Jobbnummer
9956119