Kundtjänstchef Eskilstuna
2Complete AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-06-09
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Vill du leda ett engagerat team och skapa kundupplevelser i toppklass hos en etablerad och snabbväxande e‐handelsaktör? I rollen som Kundtjänstchef får du kombinera tydligt ledarskap med ett starkt fokus på service, utveckling och kontinuerliga förbättringar i en organisation med höga ambitioner och stark tillväxt.
Vad erbjuder vår kund?
En inkluderande och värderingsdriven arbetsmiljö präglad av engagemang och samarbete.
Ett team av stöttande och kompetenta kollegor med gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.
En kultur där både stora och små framgångar uppmärksammas och firas.
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling i en växande organisation.
Förutsättningar för en aktiv och hälsosam livsstil i arbetsvardagen.
En arbetsgivare som värdesätter mångfald, jämställdhet och ett långsiktigt hållbart ledarskap.
Bolaget är en aktör inom nordisk e‐handel, verksamheten drivs med ett tydligt kundfokus och en stark värdegrund som genomsyrar hela organisationen. Mer information om kunden lämnas vid personlig kontakt.
Arbetsplatsen är belägen i Eskilstuna, med möjlighet till hybridarbete upp till två dagar i veckan.
Vad innebär rollen?
Som Kundtjänstchef har du ett helhetsansvar för att leda och utveckla kundtjänstverksamheten med fokus på kvalitet, engagemang och kontinuerlig förbättring. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i en multikanalsmiljö, där du samarbetar nära andra funktioner för att omsätta kundinsikter till konkreta förbättringar i kundupplevelse och interna processer.
I rollen ingår bland annat att:
Leda, coacha och motivera kundtjänstteamet samt skapa en positiv och hållbar arbetsmiljö.
Säkerställa att kundärenden hanteras effektivt och professionellt i samtliga kanaler, såsom telefon, e‐post och digitala kontaktvägar.
Driva och implementera förbättringar av arbetssätt och processer i syfte att optimera kundupplevelse och effektivitet.
Följa upp och analysera kundnöjdhet, kvalitetsmått och serviceutfall genom mätningar och enkäter.
Ansvara för utbildning, kompetensutveckling och onboarding inom kundtjänstfunktionen.
Hantera mer komplexa kundärenden och klagomål samt säkerställa lösningar som gynnar både kund och verksamhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service, ledarskap och utveckling samt som trivs i en dynamisk och kundnära miljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst tre års erfarenhet av arbete inom kundservice eller supportledning.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning och teamutveckling.
Vana att leda tvärfunktionella möten och samarbeten.
God analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med kvalitetsmått, kundnöjdhet och processefterlevnad.
Förmåga att tydligt kommunicera insikter och driva förbättringsarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet från e‐handel eller närliggande branscher.
Vana av att arbeta med kundservice på nordiska marknader.
Tjänsten avser en konsultanställning där du blir anställd av 2Complete med omgående start. Uppdraget är på heltid och löper initialt över sex månader, med möjlighet till förlängning. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellvinnare 2022 – utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://www.2complete.se/
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se +46707443363 Jobbnummer
9956113