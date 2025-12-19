Servicemarknadschef | Borås Bil Lastvagnar
Experis AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2025-12-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Är du en affärsdriven och trygg ledare som vill skapa framtidens serviceupplevelse inom lastvagnar?
Som Servicemarknadschef hos Borås Bil Lastvagnar får du en central roll i att utveckla eftermarknadsorganisationen till nästa nivå och leda dina team mot gemensamma mål. Här kombinerar du affärsmannaskap med ett coachande ledarskap och får möjlighet att påverka både strategiskt och operativt i en verksamhet som satsar på kvalitet, hållbarhet och långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som Servicemarknadschef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna eftermarknadsorganisationen inom lastvagnar. Du har fullt personal-, budget- och resultatansvar för organisationen och dina team som består av ca 30 medarbetare som du leder indirekt genom verkmästare och lagerchef. Du får en nyckelroll i att coacha och bygga sammansvetsade team, stärka kundrelationer och bidra till organisationens fortsatta utveckling, där ditt arbete gör skillnad för både kunder och medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen för Borås Bil Lastvagnar och rapporterar till VD.
Du kommer bland annat att:
* Leda och coacha medarbetarna inom verkstad, reservdelar och kundmottagning
* Säkerställa hög kundnöjdhet och välfungerande processer
* Driva arbetet inom reparationer och reservdelar samt utveckla kunderbjudandet
* Analysera nyckeltal och resultat, följa upp mål och initiera förbättringsåtgärder
* Säkerställa att verksamheten följer Borås Bil-koncernens värderingar och kvalitetskrav
Om dig
För rollen som Servicemarknadschef söker vi dig som är en affärsdriven ledare med erfarenhet av service, eftermarknad och verkstadsdrift inom fordonsbranschen. Du är en trygg och tydlig ledare som får andra att växa, samtidigt trivs du i en roll där strategi och operativt genomförande går hand i hand. Du har en god kommunikativ förmåga och ett affärsmässigt förhållningssätt. Vi tror att du har ett genuint intresse för ledarskapet, affärer och tunga fordon.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
* Erfarenhet av ledande befattning med personalansvar inom service, eftermarknad och verkstadsdrift.
* Erfarenhet och god förståelse för fordonsbranschen, med fördel inom lastvagnar eller transportsektorn.
* Förmåga att analysera och agera på nyckeltal, med fokus på både resultat och kundupplevelse.
* Körkort B (C/CE är meriterande)
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad kan Borås Bil Lastvagnar erbjuda dig?
Borås Bil Lastvagnar erbjuder en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner.
På Borås Bil Lastvagnar kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Organisationen utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom generalagenter och det görs investeringar i anläggningen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med hög servicekänsla och en stor vilja om att möta våra kunders förväntningar i en trivsam arbetsmiljö. Ett av våra ledord är känsla för goda relationer, vilket är lika viktigt för oss såväl internt som externt.
Låter tjänsten intressant?
I den här rekryteringen samarbetar Borås Bil Lastvagnar med Jefferson Wells. Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på eva.ekdahl@jeffersonwells.se
. Sista ansökningsdag är 31 januari. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Huvudkontoret är i Borås, Viared. Anställningen är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är mer än bara bilar - vi är en del av Sjuhärad
Borås Bil Lastvagnar är en del av Borås Bil Gruppen. Sedan starten 1936 har vi funnits här för bilisterna i Sjuhäradsbygden. Generation efter generation har vi hjälpt både privatpersoner och företag med allt som rör bilägandet - från köp av ny eller begagnad bil till service, verkstad och tillbehör. Hos oss möter du engagerade människor som brinner för bilar, service och långsiktiga relationer. Vi finns där våra kunder finns - i Borås, Kinna, Ulricehamn, Viared och Tranemo - och vårt mål är att göra bilägandet tryggt, enkelt och hållbart. Borås Bil Gruppen består idag av cirka 230 medarbetare och har en omsättning på runt 1,7 miljarder kronor.
Vi har startat vår Lean-resa och befinner oss idag på en bronsnivå, med ambitionen att nå silvernivå 2025.
Vi är stolta över vårt lokala engagemang - både i näringslivet, föreningslivet och samhället i stort. Vårt löfte är enkelt: bra bilar, bra service och bra relationer - varje dag, året runt. Och vi gör det tillsammans - med våra kunder, våra medarbetare och vårt samhälle. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8536dea0-4685-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Borås Bil Lastvagnar Kontakt
Eva Ekdahl Eva.Ekdahl@jeffersonwells.se +46722388150 Jobbnummer
9657910