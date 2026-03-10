Serviceman till Intern service i Värnamo
2026-03-10
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Jönköping är indelat i tre lokalpolisområden; Höglandet (Eksjö), Södra Vätterbygden (Jönköping) och Värnamo, en utredningssektion samt ett kansli. Intern service tillhör organisatoriskt Jönköpings kansli, i gruppen finns idag totalt 11 st medarbetare.
Vi söker nu en serviceman till Intern service med placering i VärnamoPubliceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som serviceman hos Intern service arbetar du främst med fastighetsservice och lokalfrågor men även kontorsservice, vaktmästeri, inköp och transport av fordon.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Fastighetsunderhåll så som hantering, montering och reparation av inventarier, ljuskällor, lås samt kontakt med fastighetsägare
• Delta i lokalgruppsmöten
• Transportera fordon till och från verkstad och besiktning
• Arbete med kontorsservice, flytt av möbler, vaktmästeriarbete samt post, gods- och nyckelhantering
• Även administrativa arbetsuppgifter som bland annat innefattar inköp, fakturahantering, göra beställning samt lagerhållning är en del av det dagliga arbetet
I lokalpolisområde Höglandet ingår 4 st polisstationer: Eksjö, Vetlanda, Nässjö och Tranås. I lokalpolisområde Södra Vätterbygden ingår 1 st polisstation: Jönköping. I lokalpolisområde Värnamo ingår 2 st polisstationer: Värnamo och Gislaved.
Som serviceman arbetar du emot samtliga stationer. Du kan också komma att arbeta i olika projekt rörande våra arbetsuppgifter och de tjänster vi utför åt den yttre verksamheten. Dessa projekt kan vara inom polisområdet eller inom Polisregion Öst.
Arbetet innebär varierande uppgifter, och du behöver vara fysiskt rörlig och kunna klara tunga lyft.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning motsvarande gymnasium
• Arbetslivserfarenhet från serviceyrke som innefattat kundkontakter i närtid till exempel från vaktmästare, fastighetsskötsel, arbete med lokalfrågor eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datavana
• Körkort B
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av post- eller godshantering i närtid
• Arbetslivserfarenhet av administrativt arbete såsom inköp och fakturahantering i närtid
• Arbetslivserfarenhet av enklare lagerarbete i närtid
Personliga egenskaper
Som serviceman har du många kundkontakter både inom och utanför polisområdet, vilket kräver att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar självständigt vilket förutsätter att du kan ta egna initiativ, själv planera och strukturera dina dagar och är ansvarstagande. Du bibehåller lugnet och fokuserar på rätt saker även då arbetsbelastningen stundtals är hög. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du en problemlösare som är händig och praktiskt lagd.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Placeringsort: Värnamo
Arbetstid: Dagtid flex. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Serviceman
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
