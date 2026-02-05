Serviceman
Polismyndigheten / Vaktmästarjobb / Växjö Visa alla vaktmästarjobb i Växjö
2026-02-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Växjö
, Värnamo
, Karlshamn
, Nässjö
, Eksjö
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena inom polisregion Syd. I polisområdet ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Inom polisområdet finns även kansli, utredningsjour och utredningssektion. Lokalpolisområde Växjö består idag av elva BF/IGV-grupper, två grupper inom utredningsverksamheten och två grupper inom stöd/service.
Till lokalpolisområde Växjö söker vi nu en serviceman. Som serviceman ingår du i en arbetsgrupp som består av tio medarbetare och en gruppchef. I rollen som serviceman är du navet vid polishuset Växjö och en förutsättning för att övrig verksamhet ska fungera. Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som serviceman kommer du hantera arbetsuppgifter såsom exempelvis enklare snickeriarbeten, lysrörs- och lampbyten, beställning/inköp av varor och tjänster, fakturahantering, påfyllning av förbrukningsmaterial, varumottagning, posthantering, sophantering/källsortering, hantering av felanmälan samt kontakt med fastighetsskötare och leverantörer.
Som serviceman kommer du även att hantera fordonsparken och ha löpande kontakt med fordonssamordnaren i polisområdet. Som serviceman inom fordonsparken ansvarar du för att serviceintervallen följs, genomför transporter till och från verkstäder och besiktning. Vidare planerar du och utför däckbyten vid behov och utför lättare underhållsarbeten på fordonen. Du ser också till att felanmälda fordon tas ur bruk. God fysik krävs i arbetet då tunga lyft förekommer i form av till exempel mindre och större flyttar och andra transportuppdrag vid behov. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständiga gymnasiebetyg.
• Minst två års arbetslivserfarenhet av service inom liknande arbetsuppgifter, hantering av fordon och/eller internservice och som arbetsgivaren bedömer vara relevant.
• B-körkort (för manuellt växlat fordon).
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga och erfarenhet av att använda flera datorprogram/system i ditt dagliga arbete.
• Förmåga att röra dig obehindrat, då det dagliga arbetet kan vara fysiskt krävande.
Det är meriterande om du även har:
• Arbetslivserfarenhet av post- och godshantering.
• Arbetslivserfarenhet av fakturahantering.
• Ytterligare körkortsbehörighet utöver B-körkort.
Personliga egenskaper
I rollen som serviceman är det viktigt att du är van vid att arbeta i team och att du har god samarbetsförmåga. Du behöver även vara självgående och ta eget ansvar i och med att det även förekommer ensamarbete. Du är flexibel och har lätt för att skifta och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Då du ofta kommer i kontakt med personer som behöver din hjälp behöver du ha en fallenhet för att se vad som behöver göras och vara serviceinriktad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Växjö
Arbetstid: Dagtid med flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Serviceman
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB229/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-konsult
Caroline Ek caroline.ek@polisen.se 010-56 23 856 Jobbnummer
9725294