Serviceman
2025-08-12
Vi söker en serviceman till vår depå i Borås
Vill du göra skillnad i ett företag som bygger samhället? Hos oss på Lambertsson får du mer än ett jobb - du blir en del av ett starkt team där service, säkerhet och laganda genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa, både i din yrkesroll och som person.
Om rollen
Som serviceman har du en viktig roll i vår verksamhet då vår främsta uppgift är att underlätta våra kunders vardag genom att förse dem med fungerande maskiner/material och god service. Du ingår i ett team där du främst är ansvarig för att ta emot returnerade bygg- och anläggningsmaskiner och material från våra kunder. Utöver det genomför du besiktning, funktionskontroller, leveranser samt tvättar och rengör återlämnade maskiner och material.
Den arbetsgrupp du kommer ingå i hjälps åt med sina olika uppgifter så du kan se fram emot omväxlande uppgifter som en del av din vardag hos oss!
Om dig
Vi tror att du trivs i en bred roll med varierade arbetsuppgifter och drivs av nöjda kunder. Du är duktig på att se vad som behöver göras och tar egna initiativ. Du en strukturerad person och gillar att ha ordning och reda omkring dig. Service är en självklarhet för dig och det faller sig naturligt att leverera den bästa lösningen för kunden. För att lyckas i rollen ser vi att du har god maskinkännedom och ett tekniskt intresse. Generell datavana och B-körkort är ett krav. Meriterande är BE-körkort
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter.
Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Lars Svedjeborn,depåchef, lars.svedjeborn@lambertsson.com
eller Paula Mendoza, HR-koordinator, paula.mendoza@lambertsson.com
.Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Lambertsson Sverige AB (org.nr 556190-1637)
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9453774