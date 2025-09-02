Servicekoordinatorer till KTH | Manpower
2025-09-02
Manpower söker två servicekoordinatorer till KTH i Stockholm. Gillar du att ha koll, möta människor och få saker att funka? Då kan det här vara rätt för dig. Du bemannar receptionen, välkomnar studenter, personal och besökare, och ser till att allt flyter på med god service och blick för detaljer. Välkommen med din ansökan!
Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar på plats hos KTH i Stockholm.
Placering: Arbetet sker 100% på plats i KTHs lokaler
Uppdragslängd: 11 månader med möjlighet till förlängning
Uppdragsstart: så snart som möjligt
KTH:s Skola för Elektroteknik och Datavetenskap (EECS) söker nu två servicekoordinatorer till sina Servicecenter. Som servicekoordinator är du en viktig del av det dagliga flödet och du samarbetar tillsammans med kollegor och bidrar till att skapa en välkomnande och effektiv miljö.
Dina arbetsuppgifter:
* hantera cateringbeställningar
* ta emot besökare
* kontofrågor
* lokalbokningar
* passerkortsärenden
* nyckelhantering
* enklare inköpsärenden
* systemuppdateringar till nyaanställda samt enklare studentservice
* SINK-ansökningar
* akademinska högtider så som disputationer och licenciat
* resebokningar åt skolans alla gäster
* arbeta löpande i ärendehanteringssystem; bevara samt lösa ärenden åt verksamheten
dokumentera och uppdatera system och intranät med rutiner och information vara en del i att ta fram nya eller förändra rutin- och processbeskrivningar för enhetens ansvarsområden
* gymnasiexamen
* tidigare erfarenhet av service såsom reception, växel, frontdesk eller kundtjänst
* mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
* god vana av att arbeta med webbaserade system och MS Office
* kunna lämna två referenser på tidigare liknande erfarenheter
Meriterande krav för tjänsten
* erfarenhet av arbete inom högskola eller universitet
* erfarenhet av hantering av disputationer
* erfarenhet av SINK
* god vana vid att arbeta i fakturaflödessystem
* erfarenhet av resebokningar och reseadministration
* erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter, särskilt inom reception
Intresserad? Skicka in ditt CV. Ditt CV behöver tydligt visa vart du har jobbat samt vilka system du arbetat i. Specificera vilka uppdrag som den efterfrågade erfarenheten har uppnåtts, inklusive tidsperioden i formatet ÅÅ-MM och om det rörde sig om en heltid- eller deltidsanställning.
Sök idag!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexandra Eriksson via e-post: Alexandra.Eriksson@manpower.se
. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
