Servicekoordinator
2025-10-07
Publiceringsdatum2025-10-07
Vi söker nu tillsammans med vår partner en servicekoordinator till ett team som arbetar med teknisk service över hela Sverige. Du kommer att vara stationerad i Göteborg och ha en koordinerande nyckelroll i det dagliga servicearbetet för Västsverige.
I rollen som servicekoordinator är du den som ser till att allt bakom kulisserna fungerar. Allt från att hantera fakturor och beställningar till att packa ordrar, hålla koll på lagerstatus och koordinera med tekniker på fältet. Samtidigt är du den som svarar i servicemejlen, hjälper till att jaga in rätt fakturauppgifter och ser till att arbetsordrar blir korrekt administrerade.
Här krävs både struktur och initiativförmåga, du växlar smidigt mellan administrativa system, Excel-filer och lagerhyllor och får saker att hända även när det blir många bollar i luften.
Sammanfattningsvis kommer du att göra följande:
Fakturering kopplat till teknikers servicearbete
Skapa och hantera Sales Orders (från beställning till packning och leverans)
Ansvara för ett mindre lager på kontoret, hålla ordning, inventera och beställa material
Skicka ut inventeringsfiler till tekniker och följa upp att information kommer in
Hantera beställningar och tillhörande dokumentation
Ansvara för inkommande servicemejl och enklare kontorsbeställningar
Hjälpa till att skapa och följa upp Work Orders i planeringssystemet
Vara aktiv i dialogen med tekniker för att lösa ärenden snabbt och smidigt
Vi söker dig som
Har erfarenhet från en administrativ och kundnära roll, gärna inom kundtjänst, service, eller teknisk support
Har god datorvana och tidigare arbetat i något typ av affärs-, planerings- eller ärendehanteringssystem.
Har du erfarenhet från Dynamics 365 är det meriterande
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
För att trivas i rollen är du noggrann och strukturerad som gillar att ha koll på detaljer och trivs med att arbeta efter tydliga processer. Du har lätt för att kommunicera med olika typer av människor, vilket är viktigt då du kommer ha kontakt med både tekniker, ekonomiavdelningen och kunder. Du är prestigelös och lösningsorienterad, och trivs i en roll där du både får samarbeta med andra och ta ansvar för dina egna arbetsområden. Du tycker om att kombinera kontorsarbete med praktiska uppgifter, ena stunden arbetar du i systemet, nästa stund går du till lagret för att packa en order. Du är den som får saker att hända, har lätt att växla mellan arbetsuppgifter och är inte rädd för att ta kontakt med andra för att driva ärenden i mål.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO för att täcka en föräldraledighet hos kunden. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Senast december 2025
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
