Serviceelektriker

Vi söker dig som vill utveckla din kunskap inom elinstallation och el-service - och som brinner för ditt arbete och trivs med det dagliga samarbetet med både kunder och kollegor. Vi är inne i en expansiv fas där vi behöver dig som har minst 5 års erfarenhet, är problemlösare, innovativ, och gillar jobba med det mesta inom el.
Vi jobbar inom en stor grupp där vi sköter den dagliga servicen inom el och även mindre projekt och ombyggnader. Vi ser en utveckling inom elbilsladdning som vi installerar åt våra kunder, som framför allt är BRF-föreningar i Stockholmsområdet.
Du skall kunna utrycka dig i tal och text på god svenska, flerspråkigt är bonus. Körkort B är ett krav. ECY-intyg och CV med presentation av din yrkeserfarenhet skickas med ansökan. Vi tillämpar kollektivavtal.
Du erbjuds
• En anställning i ett företag med härliga kollegor och låg personalomsättning.
• Goda förmåner och möjligheten att jobba nära tillsammans med kunder och kollegor.
• En arbetsmiljö som har högt i tak, där du som individ värdesätts.
