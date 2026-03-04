Servicechaufför Järfälla
CWS Hygiene AB Järfälla / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-03-04
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CWS Hygiene AB Järfälla i Järfälla
Kom till oss och skapa en hälsosammare och säkrare morgondag tillsammans med oss. Gör skillnad. Gör det på CWS.
Just nu söker vi en servicechaufför. Allt arbete utgår från vårt tvätteri i Järfälla.
Vi söker dig som har service i fokus och har haft körkort utan uppehåll i minst två år.
Vi arbetar med hög flexibilitet och variation för att stärka våra medarbetare samt organisation och arbetsuppgifterna kan därför variera.
Som servicechaufför lastar och lossar du ditt fordon och du levererar och hämtar mattor hos våra lojala och nöjda kunder. Under din tur kommer du att ta emot kundförfrågningar och vidarebefordra dem till kollegorna på kundservice eller sälj. Din dagliga tur börjar och slutar på vår anläggning i Järfälla och arbetstiden 07,00-16,00.
Vi erbjuder dig ett praktiskt introduktionsprogram för att lära dig både jobbet som servicechaufför. Under högsäsong jobbar vi ibland med ändrade start- och sluttider.
Allt arbete sker till stora delar självständigt. Du är därför ansvarstagande, strukturerad och social men också en lagspelare.
Du behöver ha en positiv attityd, god inställning och vara full av energi och tålamod.
Tunga lyft och att arbeta fysiskt är inga problem för dig. Du har heller inte några problem med att hantera applikationer i smartphones.
Detta är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning.
Du har:
• B-körkort utan uppehåll minst två år.
• Gymnasial utbildning
• Svenska i tal och skrift
Du ansöker genom att registrera dig via vårt rekryteringssystem Workday. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Hygiene AB
(org.nr 559556-3064)
Saldovägen 22 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CWS Hygiene AB Järfälla Jobbnummer
9776099