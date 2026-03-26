Servicechaufför Järfälla
2026-03-26
Vill du ha ett arbete där service, kvalitet och ansvar står i centrum? CWS Hygiene AB söker nu engagerade servicechaufförer till vår mattservice till vår anläggning i Järfälla.
Som servicechaufför hos oss blir du CWS ansikte utåt och en viktig del av kundupplevelsen. Du arbetar självständigt men är samtidigt del av ett starkt team.
Om CWS Hygiene AB
CWS Hygiene AB arbetar med uthyrning och försäljning av entrémattor och hygienlösningar till flera branscher. Verksamheten bygger på cirkulära och hållbara system där återanvändning står i centrum.
Vision
Vi ska vara den pålitliga partnern för hygienlösningar - och bidra till en hälsosammare framtid. Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
• Lasta och lossa servicefordon.
• Byta entrémattor hos kunder.
• Ta emot kundönskemål.
• Stötta tvätteriet vid behov.
• Introduktion med erfaren kollega.
Vi söker dig som
• Har starkt servicefokus.
• Har B-körkort minst två år.
• Har god fysik.
• Är ansvarstagande och kundvänlig.
• Van vid smartphone-appar.
• Trivs med självständigt arbete.
Arbetstider
Mån-Fre 07:00-16:00. Variationer och helgarbete kan förekomma under högsäsong.
Anställningsform
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning.
Kollektivavtal med IKEM (IF Metall). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Hygiene AB
(org.nr 559556-3064)
Saldovägen 22
)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
CWS Hygiene AB Järfälla Jobbnummer
9821052