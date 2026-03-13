Servicebiträde till ordinärt boende
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mariestad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mariestad
2026-03-13
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
Är du en serviceinriktad person som tycker om att handla och städa? Då har vi det perfekta uppdraget för dig!
Serviceenheten i Mariestads kommun är en del av hemvårdsorganisationen. Här arbetar nio medarbetare med huvudsakliga uppgifter inom inköp och städ.
Nu behöver vi rekrytera ett servicebiträde. Är du utåtriktad och positiv samt har känsla för teamwork? Brinner du för att stötta våra äldre invånare?
Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av matinköp och städ till personer i ordinärt boende som har insatserna beviljade. När du och dina kollegor har handlat levererar du varorna hem till den enskilde, oftast sker detta under morgon och förmiddag. På eftermiddagen handlar arbetet främst om städuppdrag där du antingen utför detta enskilt eller tillsammans med en kollega, beroende på vilken typ av städ som ska utföras.
Serviceenheten utgår från Humlet i centrala Mariestad och ditt arbetsområde innefattar hela kommunen och tjänstebilar används för uppgifterna. Arbetstiden är dagtid måndag - fredag, 07.30-16.30 inklusive lätthelg d.v.s. röda dagar som infaller på måndag-fredag.
Vi har ett nära samarbete med omsorgspersonal i hemvårdsgrupperna och som stöd i ditt arbete har du även en planerare som planerar insatserna.
Tjänsten vi nu söker innebär en tillsvidareanställning på heltid.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänst som servicebiträde ska du ha en avklarad gymnasial utbildning. Tidigare arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen och från serviceyrken är väldigt meriterande.
Som person ser vi att du är utåtriktad och lösningsorienterad, trivs med att arbeta i team och har ett öga för detaljer. Genom din positiva energi sprider du glädje till både dina kollegor och till de boende.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Detta på grund av att många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och för att kommunikationen är viktig mellan dig, kollegor och enskilda boende så att uppgifter blir utförda på ett korrekt sätt.
Då arbetsuppgifterna innebär mycket lyft och bärande av matkassar samt städa förutsätter vi att du är i gott fysiskt skick.
B-körkort är ett krav.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Rekryteringen hanteras löpande vilket innebär att intervjuer kan hållas innan sista ansökningsdatum löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Wennerdahl Maria.wennerdahl@mariestad.se 0501-75 62 34 Jobbnummer
9795012