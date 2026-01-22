Servicearbetare - timanställning
2026-01-22
Vi söker nu en timanställd servicearbetare till vårt team i Borås!
Vill du vara med och göra skillnad för vården? Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och avlasta vårdpersonalen.
Som medarbetare hos oss stöttar du vården med lokalvård och skapar genom det förutsättningar för att vård och samhälle fungerar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som servicearbetare grunden för en fungerande vård. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete där du tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Arbetet sker i vårdmiljö och du har nära kontakt med arbetskamrater, kunder och patienter. Vår verksamhet är igång 365 dagar om året och dygnet runt. Dina arbetsuppgifter
Som servicearbetare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket. Du erbjuds variation och utveckling då vi hjälper våra kunder med flera olika serviceuppdrag. Du kommer att arbeta nära både vårdpersonal, patienter och kollegor.
I rollen som timanställd servicearbetare kommer du att arbeta med 95 % inriktning regelmässig daglig lokalvård, daglig städning av mottagningar och avdelningar samt allmänna ytor. I arbetet förekommer det även till viss del beställning av måltider och livsmedel samt andra tjänsteuppdrag.
För att ge god service i rollen som servicearbetare behöver du:
Vara social och hjälpsam
Arbeta bra tillsammans med andra
Trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
Vara ansvarsfull och ha ordningssinne
Du har utbildning på grundskolenivå och din IT-kunskap är grundläggande; du kan använda smartphone, surfplatta, mejla och söka information på nätet. I ditt arbete har du många kontakter, därför är det viktigt att du kan ha dialog på svenska, samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Om du har lärt dig svenska via SFI behöver du som lägst ha klarat SFI kurs D. Du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment.
Du är ansvarstagande, effektiv och kan själv ta initiativ för uppgifter som behöver lösas. Det är också en fördel om du är flexibel och trivs med att anpassa dig efter vad som händer omkring dig, eftersom vårdpersonalens behov av stöd kan komma att variera. Du är en viktig del i att sjukhuset kan leverera vård till Västra Götalandsregionens invånare.
Har du erfarenhet av arbete inom service är det meriterande.
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Du kommer i stället att få beskriva varför du skulle passa bra hos oss och vad som motiverar dig till att söka jobbet. Du gör detta genom att svara på ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan.
Vi använder oss utav tester som en del i urvalsprocessen.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschefer: Magnus Pagerup, magnus.pagerup@vgregion.se
, 0722-035715 eller Helena Hjalmar Falk, helena.hjalmar.falk@vgregion.se
, 0720-840356
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
