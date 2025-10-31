Serviceansvarig / Biträdande Chef till Sofia Common (Södermalm)
Sofia Common är Södermalms kvartersbar och scen: där comfort-food, noggrant utvalda öl, cocktails och livemusik möts i en avslappnad, varm miljö. Gäster beskriver oss som mysiga och med äkta kvarterskänsla.
Vi har ett samarbete med Carlsberg och ambitionen att ta in fler små oberoende bryggerier för att bredda vårt ölutbud.
Rollen
Vi söker en strukturerad, serviceinriktad ledare som vill ta ansvar för kvälls- och helgdagsdriften (3-5 kvällar/vecka). Eftersom vi är ett litet team kommer du ofta att arbeta ensam på golvet som bartender, servitör och värd. Du kommer också att hjälpa till med enklare disk, städ och vid behov. Du kommer också att bidra i sociala medier och bokningshantering. Erfarenhet eller intresse av online-leveranser (Foodora / UberEats / Wolt) är ett stort plus.Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet för kvällsteamet - bar och servering.
Arbeta aktivt i baren och på golvet - servera, hantera öl och cocktails samt se till att serviceflödet hålls uppe när det är fullt.
Ansvara för bokningar, sociala medier (inlägg, kampanjer) och online-bokningar.
Hjälpa till med stängning, kassahantering och enklare disk & städ (vi har professionell utrustning).
Bidra till vår ölprofil: hjälpa till med introduktion och presentation av nya bryggerier, samarbeta med leverantörer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från bar- eller restaurangverksamhet med stark serviceprofil.
Är lugn, organiserad och lösningsorienterad - du behåller överblicken även vid stora flöden med musik/event.
Har genuin serviceanda och trivs med att vara hands-on - från att skölja glas till att leda teamet.
Har god kunskap eller ett intresse för öl, bryggerier och dryckesprofil.
Är bekväm med sociala medier, bokningssystem och digitala flöden.
Talar svenska och/eller engelska flytande.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en populär bar/-restaurang på Södermalm med tydlig ölprofil och kulturnatt-känsla.
Tjänst på ca 3-5 kvällar/vecka (75-100 %), främst kvällar och helger.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse och branschnivå.
En arbetsplats där du får stor frihet att forma service, dryckesprofil och digital närvaro.
En varm, avslappnad men driven arbetsmiljö där öl, kultur och stammisar möts.Så ansöker du
Är du rätt person för rollen? Skicka din ansökan till: hiring@sofiacommon.se
Skriv några rader om varför du passar och vilken kvällstjänst du önskar. CV är valfritt. Vi intervjuar löpande.
English version (updated)
Title: Assistant Manager / FOH Service Manager (3-5 nights/week) - Sofia Common, Södermalm
About us
Sofia Common is the neighbourhood bar and venue on Södermalm where comfort food, carefully selected beers, cocktails and live music come together in a relaxed, welcoming environment. Guests describe us as cosy with real local charm. Thatsup+1 We have a contract with Carlsberg and are actively looking to bring onboard small independent breweries to expand our beer selection.
The role
We are looking for a structured, service-oriented leader to manage our evening & weekend operations (3-5 nights/week). As we are a small team you will often work independently on the floor as bartender, server and host. You will assist with light dish/staff cleaning tasks. You will also help with social media, bookings, and we prefer someone with interest or experience in online delivery integrations (Foodora / UberEats / Wolt).
Your responsibilities
Lead and coordinate the evening team - bar, floor and events.
Work actively behind the bar, serving beer & cocktails and ensuring smooth flow at full capacity.
Handle bookings and social media presence (posts, campaigns) and online reservations.
Assist with closing duties, cash reports, and light dish/staff cleaning (we have professional machines).
Support and enhance our beer profile: assist with introduction of new breweries, collaborate with suppliers.
We are looking for someone who
Has experience in bar/restaurant operations, especially in a service/venue setting.
Remains calm under pressure, highly organised and solution-driven.
Has a genuine passion for hospitality and is hands-on - from clearing tables to leading the team.
Has knowledge of or strong interest in beer, breweries and beverage profiles.
Is comfortable with social media, booking systems and digital workflows.
Is fluent in Swedish and/or English.
We offer
A key leadership role in a popular bar/restaurant on Södermalm with a strong beer-focus and cultural vibe.
3-5 evening shifts/week (~75-100 %) - primarily evenings and weekends.
Competitive salary based on experience and standards.
A workplace where you have significant freedom to shape service, beverage profile and digital marketing.
A warm, relaxed but driven environment where beer, culture and regulars meet.
How to apply
Think you're our calm, organised service leader? Send your application to: hiring@sofiacommon.se
Tell us briefly why you're a great fit and your availability for evening shifts. CV is welcome but not required. Interviews ongoing.
