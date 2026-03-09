Service- och installationspersonal
2026-03-09
Service- och installationstekniker - rör och mekanisk installation
Om Kundföretaget
Hydria Water är ett teknikdrivet bolag med lång erfarenhet inom vattenrening. Sedan 1960-talet har vi utvecklat och producerat utrustning i egen regi. Vi kombinerar svenskt ägande, produktion och ingenjörskap för att leverera hållbara lösningar till marknaden. Vi är ett stabilt och växande företag där varje medarbetare har en viktig roll i helheten.
Hydria Water konstruerar, tillverkar och installerar maskiner till avloppsreningsverk och processanläggningar. Hos oss arbetar du med installation, ombyggnation och service av våra maskiner samt kringutrustning i driftsatta VA- och processmiljöer.
Är du praktiskt lagd med stort teknikintresse? Tycker du om att möta människor och lösa problem? Nu har du chansen att arbeta hands-on inom vattenreningsbranschen och samtidigt göra skillnad för miljön och framtidens vattenresurser. Rollen passar dig som vill arbeta praktiskt med teknisk utrustning och samtidigt ha stor frihet i ett resande arbete.
Om tjänsten Som service- och installationstekniker hos Hydria Water är du med hela vägen - från installation och driftsättning till service, ombyggnation och underhåll av våra maskiner ute hos kund. Du arbetar i team och möter våra kunder i deras anläggningar. Uppdragen finns över hela Sverige och kan även förekomma i Norge och Danmark. Tyngdpunkten i tjänsten ligger på mekanisk installation och servicearbete. Det betyder att du behöver ha:
• Erfarenhet av mekanisk installation i industriell miljö
• Vana att installera pumpar, ventiler och processutrustning
• Erfarenhet av rördragning och systemanpassning
• God verktygsvana
• Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar
Utöver detta är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Installation och service av Hydria Waters maskiner
• Driftsättning och funktionstest
• Service, felsökning och förebyggande underhåll
• Ombyggnation och anpassning i befintliga anläggningar
• Arbete med kringutrustning såsom rörsystem, pumpar, ventiler och avstängningsluckor
• Ritningsläsning och teknisk dokumentation
• Materialbeställningar och resursplanering.
• Kundkontakt i samband med uppdrag
Arbetet sker i industriell miljö där säkerhet, kvalitet och noggrannhet är avgörande.
Vem är du? Vi söker dig med en teknisk utbildning på minst gymnasienivå inom områden som industriteknik, maskinteknik, elteknik eller liknande. Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet eller praktisk kunskap. Våra servicetekniker är de som oftast möter våra kunder på plats hos dem. Inte sällan när maskiner krånglar. Du blir därför en mycket viktig spelare i vårt lag och din förmåga att möta människor, lösa problem och ta initiativ och ansvar är avgörande för vår fortsatta framgång. Krav
• B-körkort
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• God verktygsvana
• Serviceinriktad med en förmåga att arbeta nära kunder
• Flytande svenska i tal och skrift
• Högt säkerhetstänk
• Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Trivs med resande arbete och kundkontakt
Övrigt:Resor förekommer regelbundet inom Sverige samt vid behov även i Norge och Danmark. Du behöver inte vara bosatt i Borås.Arbetstider: måndag - onsdag 07:00-19:00
torsdag 07:00-12:30
Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa till Stina Runesson på 070-025 13 35.
