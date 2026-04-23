Service Tekniker Södra Sverige
SKF Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-04-23
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SKF Sverige AB i Landskrona
, Göteborg
, Hofors
, Luleå
, Gällivare
eller i hela Sverige
SKF startade 1907 med en innovation som förändrade världen och våra lösningar fortsätter göra skillnad än idag. Det handlar om att minska friktionen och få saker att rotera effektivare vilket ger våra kunder minskat underhåll på maskiner, förbättrad säkerhet, energibesparing och lägre kostnader. Våra lösningar finns verkligen överallt. Tillsammans med 45 000 kollegor i 130 länder har du alla möjligheter att få världen att snurra mer effektivt. Vi kallar det ingenjörskonst. Välkommen till SKF.
Ett produktområde är smörjsystem och nu söker vi en ny kollega för att förstärka vår service till kunder i södra Sverige.
Servicetekniker - smörjsystem | Karlstad & mellersta Sverige
Vill du ha ett praktiskt och självständigt tekniskt arbete där du ser resultatet av det du gör ute hos kund? Som servicetekniker inom smörjsystem hos SKF arbetar du nära industrin och bidrar till en mer effektiv och hållbar produktion.
Om rollen
Som servicetekniker är du en del av vårt serviceteam och arbetar med installation, service och underhåll av smörjsystem hos kunder inom bland annat pappersbruk, stål, gruva, energi och tillverkande industri.
Du utgår från ditt hem med egen servicebil. Arbetet är i huvudsak regionalt med resor i södra Sverige, men resor i övriga Sverige förekommer.
Du har täta interna kontakter med kollegor inom service, applikationsingenjörer, säljorganisation och produktion.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Planering och genomförande av service- och installationsarbeten hos kund
Installation av smörjsystem och leverans av smörjprojekt
Förebyggande underhåll, felsökning och reparationer
Projektledning på plats hos kund - från start till färdig leverans
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Långsiktigt relationsbyggande och identifiering av nya affärsmöjligheter
Arbetet är praktiskt, varierande och självständigt, med stort eget ansvar.
Vi söker dig som harPubliceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Erfarenhet som service- eller installationstekniker
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten
Förmåga att planera och driva ditt arbete självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av smörjsystem, smörjning eller hydraulik
Bakgrund från tung industri
Erfarenhet av svetsning och/eller rörbockning
Vana av projektleveranser hos kund
Erfarenhet av kundkontakt eller försäljning
God datorvanaDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Teknikintresserad och nyfiken - du vill förstå hur saker fungerar och utvecklas i din roll
Praktisk problemlösare - du gillar att lösa tekniska utmaningar ute på plats
Relationsskapande - du bygger förtroende hos kunder och samarbetar lätt med kollegor
Självständig och ansvarstagande - du trivs med frihet och tar egna initiativ
Noggrann och kvalitetsmedveten - du vill lämna ifrån dig ett arbete du är stolt över
Vi erbjuder dig
Ett självständigt och omväxlande arbete nära industrin
En gedigen introduktion och utbildning inom smörjsystem, tillsammans med erfaren kollega
Egen servicebil och möjlighet att utgå hemifrån
Ett team med engagerade och tekniskt kunniga kollegor
En affär som bidrar till mer hållbar och effektiv industri
Ytterligare information
Skicka in din ansökan senast den 30 Maj, rekrytering sker löpande.
Du kommer att rapportera till Erik Forsén, Manager Field Installation Nordic & LAC Sweden.
Om du har frågor om rollen eller rektyteringsprocessen, vänligen kontakta Klara Rhodin, klara.rhodin@skf.com
, (+46) 738556406. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SKF Sverige AB
(org.nr 556240-8301)
261 44 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9871352