Service Representative - Cooling
Schneider Electric Sverige AB / Elektrikerjobb / Falun Visa alla elektrikerjobb i Falun
2025-08-28
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schneider Electric Sverige AB i Falun
, Mora
, Gävle
, Bollnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
Servicetekniker - Kylsystem i Sverige
Bli en del av Schneider Electric som servicetekniker och arbeta direkt med kunder för att underhålla och felsöka kritiska kraft- och automationssystem. I denna roll säkerställer du att verksamheter fungerar säkert och effektivt inom olika branscher.
Som servicetekniker inom kylsystem har du en nyckelroll i att leverera service och support av högsta kvalitet, samtidigt som du hjälper våra kunder att få ut maximalt värde av sina system.
Din påverkan
Det här är inte ett traditionellt 9-5-jobb. Men dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
* Installation & Underhåll: Installera, inspektera, underhålla, felsöka och reparera kundutrustning för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet.
* Teknisk support: Ge kvalificerad teknisk support för Schneider Electrics produkter samt konkurrerande utrustning och hjälp kunder att lösa sina utmaningar på ett effektivt sätt.
* Mentorskap: Dela med dig av din kunskap och expertis till nya teammedlemmar och främja en kultur av lärande och samarbete.
* Säkerhetsföreskrifter: Följa säkerhets- och cybersäkerhetspolicyer och säkerställ att allt arbete utförs med största respekt för säkerhetsriktlinjerna.
* Kundkontakt: Analysera utrustningsfel, tolka underhållsmanualer och kommunicera lösningar tydligt till våra kunder.Publiceringsdatum2025-08-28Profil
* Relevant utbildningsbakgrund, exempelvis examen inom elektronik, el, mekanik eller liknande område, eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
* Tidigare erfarenhet från en liknande roll är meriterande och visar på både teknisk kompetens och god kundfokus.
* Samarbetsinriktad inställning och förmåga att arbeta effektivt tillsammans med interna team samt kommunicera tydligt.
* Vilja att lära sig nya kompetenser, utvecklas och använda digitala verktyg som är utformade för våra servicetekniker.
Vad erbjuder vi dig?
* Flexibilitet: Vår globala policy för flexibilitet i arbetet och hybridmodell ger dig möjlighet att uppnå en sund balans mellan arbete och privatliv. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ed8a25c1-8d9a-44a1-bd80-a7a...". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schneider Electric Sverige AB
(org.nr 556259-3532) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schneider Electric Jobbnummer
9480478