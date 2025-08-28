Service Planner Till Kone
Jurek Recruitment & Consulting AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du några års erfarenhet inom kundservice och vill fortsätta utvecklas tillsammans med ett engagerat team?
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. Vi levererar hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, samt lösningar för underhåll och modernisering under hela byggnaders livscykel. KONE hjälper människor att förflytta sig tryggt och bekvämt i högre och smartare byggnader.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som Service Planner får du en varierad vardag där du hanterar ärenden kopplade till felanmälningar och larmcentral, men också andra kundärenden som rör avtal, fakturor och prisfrågor. Du har främst kontakt med företagskunder och samarbetar nära med både kunder och kollegor.
Tjänsten ger dig en central och viktig roll i organisationen, där du bidrar till att bibehålla och öka kundnöjdheten samtidigt som du får en bred insyn i KONE:s verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kundservice och är van vid att arbeta i olika system. Du har en stark känsla för vad god service innebär och drivs av att ge kunder en positiv upplevelse. Som person är du flexibel, självgående och lösningsorienterad. Du har ett genuint engagemang för service, en positiv inställning och trivs med att samarbeta i team.
* För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
* Har en utpräglad känsla för kundbemötande och service
* Är initiativrik och anpassningsbar
* Kommunicerar tydligt och trivs med att arbeta i grupp
* Har tidigare erfarenhet från servicearbete
Du erbjuds
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag som inleds med sex månader, med mycket goda möjligheter till förlängning. Start sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom ett framgångsrikt företag med höga ambitioner och stark teamkänsla. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Urvalsprocess och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna ansvarig konsultchef Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se
eller Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
•
Om KONE
KONE:s svenska historia går tillbaka ända till 1887, då den första hydrauliska personhissen installerades i Stockholm av Graham Brothers, som senare införlivades i KONE. I Sverige har KONE cirka 1 000 medarbetare fördelade på 28 kontor över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Huvudkontoret finns i Kista, där även vårt kundcenter är bemannat dygnet runt - året om - för att alltid kunna ge snabb hjälp och service.
Tillsammans med våra partners och kunder bidrar vi till att göra Sverige mer tillgängligt! Vi är stolta över att vara partner i projekt som Mall of Scandinavia, Gothia Towers och Turning Torso - men också över att få hjälpa tusentals bostadsrättsföreningar och fastighetsägare runt om i landet med service, planering, förebyggande underhåll och modernisering av deras utrustning.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen - ett bevis på vårt arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher. Vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig i ditt uppdrag och hjälper dig vidare i din karriär. Du får dessutom ta del av nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
Nyfiken på att veta mer om hur det är att arbeta som konsult via oss? Läs vad våra konsulter själva berättar här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Consultant Manager
Evelina Thimper evelina.thimper@jurek.se Jobbnummer
9481222