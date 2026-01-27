Service personal

dell Amore AB / Servitörsjobb / Varberg
2026-01-27


Visa alla servitörsjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos dell Amore AB i Varberg

Vi söker servitris/servitör!
Är du glad, serviceinriktad och gillar att jobba med människor? Vi letar efter dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och brinner för service på hög nivå. Du är trygg i din roll, trivs i ett team och har god kunskap om viner och mat-dryck kombinationer.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger. Är du en positiv och engagerad person som är ansvarstagande, social, trivs i ett högt tempo och som kan jobba i team, då är det dig vi söker.
Skicka gärna in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: jobb@alimentari.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
dell Amore AB (org.nr 559032-5071), http://www.tranttoriaalimentari.se

Jobbnummer
9708318

Prenumerera på jobb från dell Amore AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos dell Amore AB: