Service personal
2026-01-27
Vi söker servitris/servitör!
Är du glad, serviceinriktad och gillar att jobba med människor? Vi letar efter dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och brinner för service på hög nivå. Du är trygg i din roll, trivs i ett team och har god kunskap om viner och mat-dryck kombinationer.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger. Är du en positiv och engagerad person som är ansvarstagande, social, trivs i ett högt tempo och som kan jobba i team, då är det dig vi söker.
