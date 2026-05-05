Service manager - Köksmästare
Winn Hotel Group AB / Kockjobb / Vara Visa alla kockjobb i Vara
2026-05-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winn Hotel Group AB i Vara
, Götene
, Göteborg
, Haninge
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du leva det goda livet och göra livet gott för andra? Då är Bjertorp Slott din nästa arbetsplats!
Bjertorp Slott är ingen vanlig arbetsplats. Här får du chansen att arbeta mitt ute på landet i en fantastisk miljö där historien sträcker sig som en röd tråd in i framtiden. Tänk dig att få njuta av den otroligt vackra och lugna omgivningen, samtidigt som det är full fart på jobbet. Här är din arbetsuppgifter att bjuda på dig själv och skapa upplevelser och minnen för livet. Bröllop, fest och årets viktigaste konferens hör till vanligheterna och tillsammans med vårt härliga team sprider du glädje att var och en som kliver in genom våra dörrar.
Vi söker nu en köksmästare som är positiv, kreativ, engagerad och sätter gästernas behov och önskemål först. Du har en ödmjuk framtoning och är van att leda och inspirera ett team, allt för att skapa matupplevelser våra gäster sent kommer glömma. Vidare är du ordningsam, ansvarsfull och resultatinriktad och van att jobba mot uppsatta mål. Att jobba service tätt tillsammans med ditt team både dag och kväll är något du tycker är roligt. Som ledare inspirerar och motiverar du teamet i det dagliga arbetet och lyfter deras och dina idéer så att ni tillsammans skapar menyer som överraskar med säsongens råvaror. Som en av hotellets ledare ser du till att alla avdelningar jobbar tillsammans och jobbar emot Winn Hotel Groups kärnvärden - PEGA.
Siffror är något du går igång på och du ansvarar över inköp, kostnadsberäkning, inventering och hela kökets ekonomi och resultat. I rollen ser du till att din avdelning har en optimal och effektiv bemanning och schemaläggning samt följer gällande avtal och ser till att medarbetare får rätt utbildning för personlig och yrkesmässig utveckling.
Du ansvarar för hygienrutiner och egenkontroll av livsmedelshantering.
Som köksmästare är du en av hotellets nyckelpersoner och en av fler ledare som har förmågan och viljan att utveckla sig själv, våra medarbetare och hela verksamhet mot uppsatta mål. Du vågar tänka utanför boxen och delar gärna med dig av din idéer för att hotellet ska bli en destination gästen inte vill missa.
Du som person brinner för att leverera matupplevelser som våra gäster sent kommer glömma. Vi söker dig som är innovativ, serviceminded och sätter gästers önskemål först. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av arbete i kök med professionell matlagning. Att jobba noggrant och leverera kvalitét är viktigt för dig.
Att bjuda på dig själv, vara engagerad i kollegor och gäster på hotellet är självklart för dig och du har nära till skratt och bus. Du gillar att överraska våra gäster och gör det lilla extra för att de ska få en minnesvärd upplevelse. Att till exempel gå ut med tallriken till gästen och berätta om maten på tallriken som du själv lagat tycker du är roligt och ser gärna att dina medarbetare gör detsamma.
Vi ser att du har haft en roll som köksmästare tidigare och trivs med att leda, motivera och inspirera dina medarbetare.
Är detta något som låter intressant för dig? Sök! Det vi erbjuder dig är en roll där du jobbar som Service Manager Köksmästare.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: 100% tillsvidareanställning, lön enligt överenskommelse. Arbetstider: Varierande arbetstider dag/kväll/helg. Krav: Minst fem års erfarenhet
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.
PEGA - Den värdeskapande formeln för vår verksamhet förkortas PEGA och står för Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet.
I den ordningen, för det är vår övertygelse att om medarbetarna ges möjlighet att med sin egen personlighet utveckla sitt yrkesmässiga engagemang så uppstår arbetsglädje som smittar till andra medarbetare och till gästerna. Och det är affärsmässigt lönsamt för oss.
Du kan läsa mer om vår företagskultur här.
Winn Hotel Group driver även sina egna affärsakademi kallad Winn Business School. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7683787-1982939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winn Hotel Group AB
(org.nr 556422-3096), https://karriar.winn.se
Bjertorp Slott (visa karta
)
535 91 KVÄNUM Jobbnummer
9893389